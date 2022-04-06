نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لوعندك فازلين تعالي أقولك أزاي تتخلصي من تشققات القدمين والجلد الميت في غضون دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعاني عدد كبير من السيدات من وجود التشققات في القدمين وهذا يسبب لها إزعاج كبير وخجل لأنه يؤثر على شكل الرجلين بوجه عام فمن الضروري أن تلجأ إلى إستخدام حل مناسب لعلاج تشققات القدم، فتقوم بإستعمال أنواع من الكريمات التي تساعد على الترطيب والتنعيم ولكن هذه الكريمات لا يكون لها تأثير إيجابي على هذه التشققات وبعد إستخدام الكريمات لفترة طويلة تظل التشققات كما هي.

فتبحث دائما عن الوصفات أو الخلطات الطبيعية التي تساعد على ذلك فتجد عدة وصفات تعمل على علاج تشققات القدم بكل سهولة ولكن بجانب إستخدام هذه الوصفات لابد من أن نلتزم بعدة أشياء حتى لايحدث تشققات كثيرة، ومن ضمن هذه الأشياء هى عدم تعرض القدمين للماء لفترة طويلة وخاصة في فصل الشتاء حيث أن الجو البارد له دور كبير في وجود هذه التشققات فنجد عدد كبير من السيدات يقومون بوضع كمية من الفازلين.

على القدمين ويرتدون بعض الأشياء لحمايتها من حدوث هذه المشكلة، وغالبا تظهر التشققات عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة في الوزن فعند الوقوف لفترة طويلة قد يحدث تشققات بالقدمين وأيضا الأشخاص الذين يعانون من مرض السكر هم أكثر عرضه لتشققات القدم ولكن عند الانتظام على هذه الوصفة تختفي التشققات تماما ولن تعود مرة آخري.

تتعرض القدمين بشكل كبير إلى اشعه الشمس المحرقة والأتربة والماء البارد، فتسبب تشققات جلدية خطيرة ويصعب علينا إزالتها ومعالجتها بشتى الطرق، لذلك نقدم لكى الحل الامثل لعلاج التشققات الجلدية وتجدد خلايا البشرة واعطاء القدمين نعومة فائقة تدوم طويلا وتحافظ على القدمين من العوامل الخارجية المؤثرة، ومن خلال خلطة الفازلين ستحصلين على نعومة فائقة.

مكونات خلطة الفازلين لعلاج تشققات القدم

تعاني الكثير من الفتيات والسيدات في فصل الشتاء من تشققات القدمين واليدين لذلك يبحثون عن طرق وخلطات طبيعية للتخلص من تلك التشققات والجفاف، ومن خلال المكونات الموضحة أسفل هذه السطور التالية يمكنك الحصول على بشرة صافية ورطبة وخالية من أي تشققات، فجميع المكونات طبيعية مكونة من خلطات متوفرة في كل منزل، وسوف تندهشين بالنتيجة في وقت سريع.

ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

طريقة عمل خلطة الفازلين لعلاج تشققات القدم

تشققات القدمين وجفافها أكثر ما تعاني منه المرأة وخاصة في الشتاء لذلك تبحث عن وصفات طبيعية للتخلص من تلك التششقات بسرعة بدون تكلفة وبمكونات متوفرة في كل منزل، فمن المعروف أن الفازلين من المواد الطبيعية التي تحتوي على ترطيب عالي يعالج جفاف الجلد ومن خلال هذا المقال يمكنك التخلص من التشققات بكل سهولة وبطريقة فعالة.

نقوم بتحضير طبق مناسب ونضع به ملعقتان كبيرتان من الفازلين الطبي ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من بودرة الأطفال وملعقة واحدة كبيرة الحجم من الجلسرين ونضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد وملعقة واحدة كبيرة الحجم من زيت الزيتون.

وبعد ذلك يتم تقليب كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى يتم مزجهم مع بعض وقومي بتجهيز وعاء محكم الغلق ونضع به هذه الخلطة ويتم غلقه جيدا ونتركها حين الإستخدام.

وعند إستخدام هذه الخلطة لعلاج تشققات القدم يتم وضعها على القدمين قبل النوم مباشرة حيث نضع كمية من الخلطة على كل قدم ويتم التدليك عليها بلطف ونقوم بتغطية القدمين ونتركها لمدة ليلة كاملة وفي اليوم التالي يتم غسل القدمين بإستخدام الماء الدافئ وتكرر هذه الخلطة يوميا.

يمكننا استخدام خلطات طبيعية للقضاء علي بعض مشاكل البشرة وظهور مشكلة الخطوط الرفيعه بالوجه وظهور التجاعيد، كما تستطيع استخدام الوصفات الطبيعية في إزالة البقع الداكنة في الجسم ومن هذه الوصفات خلطة الفازلين مع القهوة فهذه الوصفة تعد كريم رائع للبشرة والجسم، الاستخدام المكونات مع بعض يعمل مفعول سحري للبشرة ويعالج جميع مشاكل البشرة ويجعلها بيضاء خالية من أي عيوب.

العسل للتخلص من تشققات القدمين

المكونات:

ملعقة من دقيق الأرز.

ملعقة من العسل الأبيض.

ربع كوب من عصير التفاح.

2 ملعقة من خل التفاح.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

طريقة التحضير:

في وعاء نضع العسل مع العصير والخل وأيضا زيت الزيتون والدقيق ونقلب للحصول على عجينة متجانسة ثم نضع القدمين في ماء دافئ لمدة 10 دقائق.

وندهنها بالمزيج السابق مع التدليك برفق ثم تغسل بالماء الفاتر ومع التكرار سوف تندهشي من النتيجة.

وصفة الفازلين وعصير الليمون

من المعروف ان الليمون يحتوي على حمض الستريك الذي بدوره يعمل على تقشير الجلد الميت ويعيد الخلايا من جديد، أما عن الفازلين فهو من أقوي المرطبات الطبيعية إليكي الوصفة.

نقوم بنقع القدمين لمدة 20 دقيقة في ماء دافئ.

ثم نقوم بتنشيفها.

بعد ذلك نقوم بخلط ملعقة من الفازلين مع بعض قطرات الليمون ونخلطهم جيداً.

نقوم بتدليك القدمين بالخلطة على المناطق المتشققة.

ثم نرتدي الجوارب الصوفية.

نتركها ليلة كاملة.

ثم نغسلها بالماء الدافئ.

قد تتعرض القدمين للعديد من السيدات إلى التشقق، وذلك قد يرجع للعديد من الاسباب، والتي تجعلها مشكله يعاني منها الكثير خاصتًا إذا كانوا من الفتيات أو المقبلين على الزواج، لذلك فإنه يوجد العديد من المواد الطبيعية التي من شأنها تساعد في ترطيب القدمين، وعلاج التشققات بشكل فعال، ومن خلال مقالنا سوف نعرض أهم الوصفات التي يمكن أن تستخدم في ذلك وتحقق أفضل النتائج في اسرع وقت.