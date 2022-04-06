طريقة عمل الخبز الشامي الطري في المنزل بمكونات بسيطة ونصف كيلو من الدقيق

الخبز الشامي ، من أنواع الخبز المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، كما يمكن تناوله مع العديد من الأطعمة والمشويات مثل الفلافل أو الفول أو سلطة الباذنجان.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخبز الشامي.

مكونات الخبز الشامي

تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

مقدار نصف كيلو من الدقيق.

ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

نصف لتر من الحليب أو مقدار كوبين من الحليب.

ملعقتين من الزيت.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخبز الشامي وطريقة تحضيره كالتالي: