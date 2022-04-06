نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الخبز الشامي الطري في المنزل بمكونات بسيطة ونصف كيلو من الدقيق في المقال التالي
الخبز الشامي ، من أنواع الخبز المميزة والمفضلة لدى الكثيرين، كما يمكن تناوله مع العديد من الأطعمة والمشويات مثل الفلافل أو الفول أو سلطة الباذنجان.
كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخبز الشامي.
مكونات الخبز الشامي
تتكون هذه الوصفة المميزة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:
- مقدار نصف كيلو من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.
- رشة من الملح.
- نصف لتر من الحليب أو مقدار كوبين من الحليب.
- ملعقتين من الزيت.
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل الخبز الشامي وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم بإحضار إناء ونخلط فيه كلا من الدقيق والخميرة الفورية والملح والسكر مع بعضهم البعض.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة نصف لتر الحليب إلى الدقيق بالتدريج على مرحلتين.
- ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقتي الزيت ونعجن جميع المكونات جيدا علي طاولة أو على سطح صلب لمدة عشر دقائق.
- ونستمر في العجن حتي نحصل علي ملمس ناعم للعجينة.
- ثم بعد ذلك نقوم بتغطية العجينة ونتركها جانبا في مكان دافئ لمدة ساعة حتي تختمر.
- بعد ذلك نقوم بتقطيع العجينة إلي كور بحجم بحجم متوسط كحجم ثمرة الليمون تقريبا.
- ثم نقوم بتغطية كور العجين ونتركها ترتاح لمدة عشر دقائق.
- ثم بعد ذلك نقوم بفرد كور العجين بسمك أقل من نصف سم.
- وبعدما ننتهي من فرد جميع كور العجين نقوم بتغطية الأرغفة لمدة ساعة حتي يختمروا جيدا.
- وبعدما تمر المدة وتختمر الأرغفة نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مرتفعة.
- ثم نقوم بإدخال الأرغفة في الفرن حتي تتم تسويتهم.
- ثم يكون الخبز بعد ذلك جاهز للاستخدام وللأكل وبالهناء والشفاء.
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