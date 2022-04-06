وصفة تفتيح البشرة وتوريد الوجنتين بكريم النشا والكركديه السهل التحضير في البيت

وصفة تفتيح البشرة وتوريد الوجنتين بكريم النشا والكركديه، كريم النشا و الكركديه من أفضل أنواع الكريمات التي يتم تحضيرها في المنزل، ويساعد على تفتيح البشرة وتوريد الخدود ويعمل أيضًا على شد الوجه من التجاعيد الموجودة حول العين، ويساعد أيضًا على إخراج الدهون الموجودة على الوجه مما يعطي للوجه شكلة الجميل، معنا سنقدم لكم أفضل طريقة لعمل كريم النشا و الكركديه بكل سهوله.

طريقة عمل كعك الشاي.. أشهر المخبوزات الشرقية الحلوة قبل وبعد العيد

طريقة عمل كريم النشا و الكركديه

هناك العديد من الوصفات لعمل كريم النشا الكركديه ومنها ما يلي:

المكونات المطلوبة لعمل كريم النشا و الكركديه

ملعقتان من الكركديه البودر.

ملعقتان من النشا.

ملعقتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان من الفازلين.

كوب من الماء.

نصف كوب من ماء ورد.

طريقة تحضير كريم النشا و الكركديه

أولًا نقوم بوضع النشا و الكركديه البودر في وعاء ثم بعد ذلك نضع علية الماء والماء ورد ويقلب جيدًا، ثم نقوم برفع الوعاء على إناء آخر به ماء فقط بمعني على البخار ويقلب جيدًا باستمرار حتى يصبح كريمي. ثانيا يرفع الوعاء من على البخار ثم بعد ذلك نضيف إليه الفازلين وزيت جوز الهند ويقلب مرة أخرى ثم نقوم بوضعه في برطمان ثم نضعها في الثلاجة حتى يتماسك الكريم. نقوم بغسل الوجه جيدًا ثم بضع الكريم عليه يغطى تماما بالكريمة ويترك لمدة ساعه ونصف حتي يمتص الوجه الكريم بشكل كبير، ثم بعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر وستلاحظ الفرق من أول مره، تكرر هذه الوصفة مره في الأسبوع.

فوائد استخدام كريم النشا و الكركديه

يوجد العديد من الفوائد ومنها ما يلي.