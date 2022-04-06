معجزة كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة والمناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت

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عمر شويل - جدة كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة، من الأمور المهمة التي تشغل الكثير من الفتيات الحصول على بشرة بيضاء صافية لتظهر جمالها، فتبحث عن مستحضرات التجميل باهظة الثمن لتبيض البشرة وتوحيد لونها، ولكن لا تحصل على النتيجة التي ترغب بها لذلك تبحث عن الوصفات الطبيعية التي تفيد بشرتها دون حدوث أي أضرار من استخدامها، ويعتبر الفازلين والنشا من المواد الطبيعية الفعالة والمفيدة للبشرة.

معجزة كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة والمناطق الداكنة

المكونات المستخدمة

ملعقة من النشا.

ملعقتان من الفازلين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من عصير الليمون.

طريقة التحضير والاستخدام

قومي بإحضار وعاء وعليك خلط المكونات جيداً، حتي تمتزج المكونات مع بعضها البعض وتحصلين على خليط كريمي، قومي بإحضار علبة فارغة واضيفي الكريم بها، ثم قومي بوضع الكريم في الثلاجة حتي يتماسك ونستخدم بشكل يومي، فعليك غسل البشرة جيداً وتجفيفها واستخدام الكريم يومياً قبل النوم.

طريقة عمل كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة

المكونات

نصف ملعقه من الفازلين.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من الماء المثلج

طريقة التحضير

قومي بخلط جميع المكونات ماعاد الماء المثلج، نقوم بإضافة الماء بالتدريج حتي تحصلين على قوام كريمي، يجب إحضار علبة محكمة الإغلاق لوضع الكريم بها عليك وضعه في الثلاجة، وقومي باستخدامة مرة كل ليلة، وعليك غسلة في اليوم التالي وتجفيف البشرة جيداً، عليك الاستمرار على هذه الوصفة لمدة شهر لتحصلين على نتيجة فعالة.

كريم الفازلين والنشا لتبييض البشرة والمناطق الداكنة

عليك إحضار كمية من الفازلين وكمية من النشا وماء الورد وزيت زيتون وزيت اللوز، عليك خلط المكونات جيداً حتي تمتزج مع بعضهم، وتحصلين على قوام كريمي قومي بحفظة في علبة نظيفة، عليك استخدام الكريم بشكل يومي حتي تحصلين على بشرة بيضاء صافية ويساعد على تفتيح المناطق الداكنة وإزالة الجلد الميت، بالفازلين والنشا من المواد الطبيعية الفعالة التي تفيد البشرة ولا تسبب أي أضرار من استخدامها بل تفيد البشرة وتفتحها بصورة سريعة وتجعلها صافية كبشرة الأطفال توحيد لون البشرة وإزالة الجلد الميت والتخلص من مشاكل البشرة الكثيرة.