أبسط طريقة إعداد الجبنة الرومي البيتي.. دعك سيدتي من الوصفات المعقدة وجربيها الآن

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أبسط طريقة إعداد الجبنة الرومي البيتي، تعتبر الجبنة الرومي من أنواع الجبن التي تتميز بطعمها اللذيذ والشهي ويعشقها الكبار والصغار دون اختلاف على مذاقها، ويمكن إضافة الجبنة الرومي على العديد من الأطعمة مثل طعام البيتزا والبيض والمكرونة البشاميل، لذلك تبحث الكثير من عن طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل أفضل من شرائها من المحلات حتى تكون صحية أكثر وثمن أقل، في هذا المقال نطرح لكم طريقة سهلة وبسيطة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل.
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طريقة تحضير الجبنة الرومي في المنزل
يوجد العديد من الطرق المتنوعة لتحضير الجبنة الرومي في المنزل ومن هذه الطرق نسردها لكم فيما يلي.
المكونات
- لتر ونصف حليب.
- ٢ ملعقة صغيرة زبادي.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- ٣ قطعة جبنة مثلثات.
- ٢ ملعقة صغيرة كركم.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ملعقة فلفل أسود حصى.
- ملعقة صغيرة نشا.
- نصف كوب ماء.
طريقة التحضير
- نضع الحليب في وعاء ثم نرفعه على النار ونتركه حتى يصل إلى درجة الغليان، ثم نضع عليه الزبادي ونقلب جيدًا، ثم بعد ذلك نهدئ النار ونضع قطع الجبنة المثلثات ونستمر في التقليب حتى تتجانس الجبنة مع الحليب والزبادي ثم نطفئ النار ونتركها إلى أن تبرد قليلاً.
- بعد ذلك نضع النشا والملح والفلفل الأسود والكركم في الماء ونقوم بالتقليب جيداً ثم نضيف كل هذه المكونات على الحليب ونستمر في التقليب سريعًا حتى تتماسك المكونات جيدًا ثم نضع الزيت، بعد ذلك نضعها في إناء وندخلها الثلاجة لمدة ٤ ساعات ثم تقطع إلى شرائح وتقدم بالهنا والشفا.
- يمكن أيضًا أن نقوم بوضع جميع المكونات في الخلاط الكهربائي ونضربهم جيدًا ثم نضع الخليط في حلة ونضعها على النار ونتركها حتى تمام النضج ثم نتركها حتى تبرد وندخلها الثلاجة لمدة ٣ ساعات.
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