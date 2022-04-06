أحلي سمبوسة باللحمة المفرومة في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأضمن من المطاعم

السمبوسة باللحمة المفرومة من أطعم وأشهي أنواع المعجنات التي يتم عملها في شهر رمضان الكريم، والتي يحب تناولها جميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال والذين يقبلون على تناولها بشكل كبير وخاصة في الإفطار، والسمبوسة من المعجنات التي تتمتع بطعمها الرائع والشهي والذي ينتشر تناولها بشكل كبير في جميع أنحاء الوطن العربي وخاصة في مصر، وهي من الأكلات المفيدة جدا للصحة العامة والجسم بشكل عام والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام بشكل صحي ومناسب، وهناك العديد من السيدات اللاتي لا يعرفن طريقة عمل السمبوسة في المنزل، ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية والتي يتم عملها في المنزل وذلك لعمل أحلي وأطعم سمبوسة باللحمة المفرومة.

طريقة عمل السمبوسة باللحمة المفرومة ومكوناتها

ونقدم لك عزيزتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم سمبوسة باللحمة المفرومة، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة سليمة وصحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة.

المكونات

كوبان من الدقيق الأبيض.

كوب واحد من الماء.

ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة أو الزيت النباتي.

طريقة تحضير حشوة اللحمة المفرومة للسمبوسة

المكونات حشوة السمبوسة

ربع كيلو جرام لحمة مفرومة.

بصلة صغيرة مفرومة جيدا.

فصين من الثوم المهروس.

جزرة كبيرة الحجم وتقطع مكعبات صغيرة ثم نقوم بسلقها أو بشرها.

اربع ملاعق كبيرة من عصير الطماطم.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود، وبهارات الطبخ، وهال مطحون، وقرفة، وملح، وزنجبيل بودر.

ملعقة صغيرة كارى.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

طريقة تحضير الحشوة

نحضر طاسة قلى عميقة على نار متوسطة ويترك حتى يسخن جيدا ثم يضاف إليه البصل المفروم ويقلب حتى يصبح البصل طريا ثم نضيف إليه اللحمة المفرومة والثوم ثم نتركه على نار هادئه مع التقليب الجيد.

ثم تضاف باقي مكونات الحشو وتترك إلي أن يتم الحصول على السوا المناسب ثم يترك ليبرد.

طريقة تحضير عجينة السمبوسة