نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرفي سيدتي على طريقة طبيعية جبارة لتقشير اليدين من الجلد الميت بدون حساسية. في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طبيعية جبارة لتقشير اليدين، جمال اليدين تعتبر من أهم علامات جمال المرأة، لذلك تبحث السيدات عن بعض الوصفات التي يمكن أن تقدم الكثير من العناصر الجمالية الهامة، لهذا قررنا أن نوضح كافة الطرق التي يمكن أن تجعل من اليدين جميلة وناعمة وتقوم بتقشيرها على الفور، نتمنى أن تتابع جميع السيدات هذا الحديث ومن ثم تقوم بتطبيق كافة الخطوات بشكل سلس للحصول على نتائج فعالة.

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مقشر منزلي لتقشير اليدين

سنقدم لكم اليوم عدة وصفات فعالة للغاية تستطيع أن تحصل من خلالها على يدين ناعمة وكذلك ذات مظهر جمالي مميز، إذا كان الحديث مهم لدى الكثيرين يمكن متابعة موضوعنا:

زيت الزيتون والسكر

يمكن صنع وصفة بسيطة تساعد في جعل اليد ناعمة كما تزيل من الخلايا الميتة بالداخل بشكل أسرع، علينا أن نقوم بتحضير كل من نصف كوب من السكر بجانب 15 قطرة من زيت اللافندر مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ثم استخدامها في وضعها على اليدين وتدليكها لإزالة أية خلايا ميتة، بعد ذلك يتم غسلها بالماء جيدا مع تكرارها لمرتين في الأسبوع الواحد.

الملح

وواحدة من أفضل الطرق وأكثرها انتشارًا هي استخدام الملح، حيث يمكن أن نحضر وصفة تتكون من كوب من الملح مع كوب من زيت الزيتون، ومن ثم نخلطهم جيداً حتى نحصل على عجينة نضعها على اليدين ويتم فركها للتخلص من خلال الجلد الميتة، وسيكون من الأفضل أن يتم استخدامها لثلاثة مرات في الأسبوع الواحد.

اللوز والعسل

يمكن أن نستخدم مسحوق اللوز بعد أن يتم طحنه مع إضافة العسل وكذلك الحليب مع بعضهما للحصول على كريمة، يتم وضعها على اليدين وتدليكها جيداً، ونحصل بعد ذلك على يدين ناعمتين خالية من الجلد الميت وكذلك رطبة.

تحضير مقشر الليمون والسكر

1

اخلطي السكر والزيت. أضف نصف كوب (150 جم) من السكر ونصف كوب (52 جم) من زيت جوز الهند المجزأ أو زيت الزيتون إلى وعاء متوسط ​​الحجم. استخدم ملعقة لخلط المكونات معًا حتى تتجانس تمامًا.

إذا لم يكن لديك زيت جوز الهند المجزأ ، يمكنك إذابة زيت جوز الهند الصلب في الميكروويف.

يجب أن يحتوي خليط السكر والزيت على قوام رمال شبه جافة. اضبط كميات كل مكون وفقًا لذلك إذا وجدت أن الخليط سميك جدًا أو رقيق جدًا.

2

اخلطي الزيت العطري. عندما يصل خليط السكر والزيت إلى القوام المناسب ، أضف 15 قطرة من زيت الليمون الأساسي إلى الوعاء. حركي جيدًا لدمج الزيت العطري في جميع أنحاء المقشر.

إذا لم يكن لديك زيت الليمون الأساسي ، يمكنك استبدال ملعقة كبيرة (15 مل) من عصير الليمون الطازج.

يمكنك أيضًا مزج القليل من قشر الليمون في المقشر لزيادة رائحة الليمون.

3

انقلي المقشر إلى برطمان بغطاء. عندما يمتزج المقشر تمامًا ، ضعه بملعقة في وعاء زجاجي. تأكد من أن الحاوية بها غطاء حتى يكون المقشر محكمًا.

اتركيه بجوار مطبخك أو حوض الحمام ، واستخدم كمية صغيرة لتدليك يديك عندما تصبح قاسية.

بعد تدليك المقشر على يديك ، اشطفيه بالماء الدافئ وجففي يديك بمنشفة نظيفة.

تحضير خلطة مقشر اليد المرطب

1

أضف السكر إلى وعاء. أضف 2 جزء من السكر إلى الوعاء الزجاجي الذي تخطط لتخزين المقشر فيه. يجب أن تمتلئ الجرة أو الحاوية تقريبًا بمقدار السكر. من المهم ترك مساحة في الأعلى لإضافة سائل تنظيف الأطباق.

يمكنك عمل كميات كبيرة أو صغيرة من المقشر كما تريد عن طريق ضبط كمية السكر التي تستخدمها. يعد المقشر هدية مثالية ، بحيث يمكنك عمل دفعة كبيرة ، وتقسيمها بين عدة برطمانات ، وتقديمها خلال موسم الأعياد.

2

اسكبي منظف الأطباق قليلًا في كل مرة. عندما يصبح السكر في مكانه ، ابدأ ببطء في صب جزء من سائل تنظيف الأطباق السائل في الحاوية. توقف بعد إضافة كمية صغيرة لخلطها مع السكر للحصول على قوام يشبه العجينة السميكة ، وكرر العملية حتى تتم إضافة كل الصابون.

يمكنك العثور على صابون الأطباق السائل المرطب في متجر البقالة. يحتوي عادةً على مكونات للعناية بالبشرة تجعلها أكثر تلطيفًا وترطيبًا من صابون الأطباق الآخر.

إذا كان قوام المقشر غير مناسب ، أضيفي المزيد من السكر لجعله أكثر سمكًا أو امزجي المزيد من الصابون لتخفيفه.

عادة ما يكون من الأسهل استخدام شوكة لخلط السكر والصابون بدلاً من الملعقة.

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