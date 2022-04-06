الكنافة بجبنة الموزاريلا بسيطة وسهلة التحضير في المنزل بأقل وقت وجهد ، وهي من أشهر الطرق لعمل الكنافة بنكهة فريدة خاصة في أيام رمضان. نظرًا للتنوع الكبير في أطباق الكنافة التقليدية والمعروفة، اليكم طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا علي أصولها بمكونات بسيطة

تعتبر كنافة نابلسي من ألذ وأشهر الحلويات الشرقية، وسمي على اسم مدينة نابلس الفلسطينية. كانت الكنافة النابلسية مشهورة في العراق والأردن ولبنان وسوريا، وقد نُقل إلينا حيث اشتهر بذوقه الرفيع، فهي مصدر جيد للطاقة وتساعد الجسم على تجنب الإرهاق والتوتر، ويمكنك حتى القيام بذلك العزائم العائلية وتقديمه لضيوفك كشكل من أشكال التجديد.

حلوي رمضان..أسرع طريقة عمل الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا على أصولها

المقادير

نصف كيلو من الكنافة

كوب واحد من السمنة المذابة

لون طعام برتقالي

ملعقتين من القشطة الطازج

كوب من الجبنة الموتزريلا

نصف كوب من جبنة ريكوتا

2 كوب سكر ناعم

كوب من الماء

عصير ليمونة

ملعقة من العسل الأبيض

طريقة تحضير الكنافة النابلسية بالجبنة الموتزاريلا على أصولها

أولاً نقوم بتفتيت الكنافة وتقطعها باليد جيداً ونضع كوب من السمنة ونقلب مع بعضها ونضيف عليها اللون البرتقالي الطعام ونقلب المكونات مع بعضها حتي تمتزج بعد ذلك نحضر الجبن مع بعضها ونقوم بخفقها بالمضرب الكهربائي جيداً نحضر صينية الكنافة المفضلة ونقوم بدهنهامن السمنة ونضع نصف الكمية ونفردها ونضعط عليها بالتساوي ثم نضيف الجبن الموتزريلا وريكوتا في منتصف صينية الكنافة ونفردها بالرفق ماعدا الجوانب نضيف باقي كمية الكنافة ونفردها بالرفق بالتساوي تدخل الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي تحصلي اللون الذهبي تخرج ونضع عليها الشربات وتقدم باردا وبالهنا والشفاء

طريقة عمل الكنافة بالجبنة الموزاريلا والقشطة

المقادير

نصف كيلو من الكنافة

كوب من السمنة السايحة

2 ملعقة من دقيق السميد

4 ملعقة من السكر الناعم

2 كوب من الحليب

2 كوب من السكر

كوب من الماء الفاتر

نصف كوب كريمة

كوب من الجبنة الموزاريلا المبشورة

طريقة التحضير