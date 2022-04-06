طريقة عمل شوربة الشعرية بالدجاج والطماطم لذيذة للغاية وبمكونات بسيطة للفطور

شوربة الشعرية بالدجاج والطماطم ، من ألذ أنواع الشوربة التي يمكن تناولها للفطور، كما أن مكوناتها بسيطة للغاية ومتوفرة، وطريقة تحضيرها كذلك سهلة ولا تتطلب الكثير من المجهود أثناء تحضيرها.

كما يوجد العديد من الوصفات المميزة واللذيذة الأخرى التي يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة مثل طريقة عمل أصابع الجبنة المقلية وأيضا بيتزا التوست بعيش التوست وكذلك كيكة الهوهوز اللذيذة وكذلك طريقة عمل دجاج كنتاكي المقرمش، وسنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شوربة الشعرية بالدجاج والطماطم.

مكونات شوربة الشعرية بالدجاج والطماطم

تتكون هذه الوصفة المميزة واللذيذة من مكونات بسيطة ومكوناتها كالتالي:

زيت نباتي.

كوب من الشعرية.

بصلة متوسطة مقطعة ناعم.

صدر دجاج مقطع قطع صغيرة.

ملعقة كبيرة من معجون الطماطم أو ملعقة كبيرة من صلصة الطماطم.

كوب من شوربة الدجاج.

ماء.

ملح حسب الرغبة.

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل شوربة الشعرية بالدجاج والطماطم وطريقة تحضيرها كالتالي:

نقوم بجلب إناء ونضع فيه كمية مناسبة من الزيت، ثم نقوم بتحمير كوب الشعرية في الزيت حتى يأخذ لون ذهبي فاتح.

وبعدما تأخذ الشعرية اللون الذهبي نقوم بإخراجها من الإناء ونضعها جانبا في طبق.

ثم نقوم بإضافة البصلة المفرومة وصدر الدجاج المقطع ونقلبهم جيدا مع بعضهم البعض حتي يذبل البصل ويتغير لون الدجاج.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة ملعقة معجون الطماطم ونقلبه مع البصل والدجاج جيدا لفترة من الوقت حتي يطهر.

بعد ذلك نقوم بإضافة الشعرية التي قمنا بتحميرها من قبل ونخلطها مع بقية المكونات.

ثم بعد ذلك نقوم بإضافة كوب الشوربة ونغمر الشعرية بكمية مناسبة من الماء أو مقدار خمس أكواب تقريبا.

ثم نقوم بتغطية الإناء ونتركه يغلي حتي تتك تسوية الشعرية وقطع الدجاج.

وبعدما تتم تسوية قطع الدجاج والشعرية نقوم بإغلاق النار ونقوم بتقليب جميع المكونات.

يم تكون الشوربة بعد ذلك جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

كما يوجد العديد من الصوصات اللذيذة التي يمكن إعدادها في المنزل وتناولها مع الأطعمة مثل صوص الباربكيو أو صوص الهلابينو الحار.

طريقة عمل صوص الهلابينو الحار

المكونات

نصف كوب فلفل الهلابينو المخلل والمفروم.

علبة زبادي.

ملعقتين صغيرتين من الهوت صوص.

ملعقة كبيرة كاتشب.

رشة من الشطة.

عصير نصف ثمرة ليمون.

ملعقة كبيرة مايونيز.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودر.

رشة من البابريكا

طريقة التحضير