طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة

طريقة عمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة من الوصفات الهندية الأصيلة عبارة عن أقراص من العجين الرقيقة المحشوة باللحم أو الجبن المشكل أو الخضار المشكل يتم قليها في زيت غزير السمبوسة من أشهر المقبلات الرمضانية التي ترتبط بشهر رمضان بجانب الأطباق الرئيسية على المائدة جربي هذه الوصفة أسهل طريقة لعمل عجينة السمبوسة بحشوة اللحمة المفرومة.

مكونات عجينة السمبوسة

عدد 3 كوب دقيق.

2 ملعقة كبيرة سمنة.

1 ملعقة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة نشا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بور.

1 كوب وربع الكوب ماء.

مكونات الحشوة

400 جرام لحمة مفروم ناعم.

عدد 2 حبة بصل مفرومة فرم ناعم.

ثلاث ملاعق كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

عدد 1 ملعقة صغيرة فلفل اسود مطحون.

1 ملعقة كبيرة ملح.

للحشو واحد كوب جوز مفروم خشن.

طريقة تحضير السمبوسة بحشوة اللحمة

نختار وعاء مناسب ونضع فيه الطحين ويضاف إليه الملح والبيكنج باودر والنشا ونقلب المكونات مع بعضها. نضيف السمنة مع التقليب في الطحين وبعدها نضيف الماء على مراحل. ثم نستمر في العجن حتى تتكون عجينة متماسكة ثم نغطي عجينة السمبوسة. ونترك العجينة ترتاح لمدة نصف ساعة قبل الاستعمال. نحضر مقلاة و نضعها على نار متوسطة ثم نضع فيها زيت الزيتون. ثم نضيف على الزيت اللحمة المفرومة ونقلب وبعد نضيف البصل مع التحريك تنرك لمدة عشر دقائق. نعود لتحريك حشوه السمبوسه ثم نتركها على النار لمدة خمس دقائق إضافية وبذلك تكون جاهزا للاستخدام. تقسم عجينة السمبوسة إلى ثلاث كرات متساوية الحجم ثم نقوم بفرد الكورة الأولي بواسطة الشوبك أو النشابة. ثم نستخدم أي قطاعة على شكل دائرة من أدوات المطبخ ونصنع بها أقراص متساويه الحجم من عجينة السمبوسة. ثم نضعها جانبا ونكرر نفس الخطوة مع باقي كرات العجين. نأخذ واحدة من أقراص العجين و نضع في المنتصف ملعقة من حشوة اللحمة ثم ندهن أطراف العجينة بالماء ونغلق العجينة بالضغط علي الأطراف جيدا. نحضر وعاء عميق ونضع فيه زيت غزير ونضعه على نار متوسطة الحرارة ثم ننتظر حتى يسخن الزيت بشكل جيد. نبدأ بخفض درجة حرارة النار على الزيت ثم نضع أقراص السمبوسك المحشية باللحمة. وبعد أن يسخن الزيت نضع الأقراص و نقلبها جيدا للحصول على لون ذهبي من الجهتين. ثم ترفع أقراص السمبوسة من الزيت لتصفى الزيت الزائد منها.

وبعد أن يخرج الزيت من أقراص السمبوسة المحشوة باللحمة نضعها في طبق التقديم المناسب لكي تصبح جاهزة للتقديم وتقدم ساخنة باللحمة.