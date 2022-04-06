نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لبشرة كالأطفال.. الماسك الكوري بالشاي الاخضر لنضارة وصفاء الوجه وجمال لا يقارن في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعرفي على الماسك الكوري بالشاي الاخضر وهو وصفة رائعة تمنح الوجه كل التغذية التي يحتاجها حيث أن الشاي الأخضر يمتلك العديد من الفوائد الصحية العامة لصحة ونضارة البشرة لذلك يدخل في الكثير من الوصفات الطبيعية والمكونات المستخدمة للبشرة، وطريقة تحضيره تكون سهلة للغاية وسوف نعرفك عليها اليوم.

الماسك الكوري بالشاي الاخضر

يتم خلط العديد من الوصفات الأخرى الطبيعية التي تدخل مع الشاي الأخضر والتي يكون لها نتائج فعالة أيضاً للبشرة، وهذا ما سوف نراه في الوصفات القادمة.

وصفة الشاي الأخضر والأرز

هذه الوصفة ستكون نتائجها رائعة على بشرتك، وهي تكون:

المكونات:

كمية مناسبة من الشاي الأخضر.

وكمية مناسبة من الأرز المطحون.

طريقة التحضير:

أولا يتم خلط كمية الشاي الأخضر مع كمية الأرز مع بعضهم ويتم تقليب هذا الخليط جيداً حتى يتجانس تماما.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ قبل وضع الماسك من أجل فتح المسام.

ثم قومي بفرد هذا الخليط على وجهك ولكن دون وضعه على منطقة حول العين أو على الفم.

بعد ذلك يتم تدليك الوجه بالماسك جيداً بحركات دائرية ثم يترك حتى يجف.

ثم يتم تركه من 15 إلى 20 دقيقة على الوجه ثم يغسل الوجه بالماء البارد.

بعد ذلك يتم تكرار هذه الوصفة حوالي 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتيجة.

الشاي الأخضر وعصير الليمون

لا يستخدم هذا الماسك إذا كانت البشرة حساسة لأنه في هذه الحالة سوف يسبب الليمون هياج للبشرة:

المكونات:

كمية مناسبة من الشاي الأخضر.

عصير ليمون بمقدار نصف ليمونة، ولكن يجب أن تتناسب كمية الليمون مع كمية الشاي الأخضر.

طريقة التحضير:

أولا يتم خلط الشاي الأخضر مع عصير الليمون ونقوم بمزجهم جيداً مع بعض للحصول على خليط متجانس.

بعد ذلك يتم وضع المزيج على البشرة لمدة 10 دقائق أو ربع ساعة.

ثم بعدها يتم غسل الوجه بالماء الفاتر ويتكرر هذا الماسك مرة أو مرتين في الأسبوع.

سوف تلاحظين نتائج رائعة بعد تطبيق الماسك الكوري بالشاي الاخضر الذي يغذي البشرة ويعمل على تفتيحها بجانب المواد الطبيعية الأخرى التي توضع معه، فقط ما عليك سوى تطبيق هذه الوصفات وسوف تلاحظين الفرق.