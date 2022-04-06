نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم يسقط نهائياً وتفتيح الأماكن الغامقة في المقال التالي
كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم يسقط نهائياً وتفتيح الأماكن الغامقة، تعاني الكثير من النساء حول العالم من مشكلة ظهور شعر غير مرغوب فيه في الكثير من الأماكن مثل الوجه والساقين واليدين وهذه المشكلة تسبب إزعاج للكثير من النساء، حيث يحدث نمو الشعر غير طبيعي بسبب دورات الحيض الغير المنتظمة وبسبب عدم التوازن الهرموني بسبب الأدوية والحمل والكثير من الأسباب الأخرى، حيث أن إزالة الشعر تبدو طريقة مؤلمة جدا كما لعلاج مشكلة الشعر الزائد بالليزر له الكثير من الآثار الجانبية، مثل الإشعاع لذلك تلجأ الكثير من النساء إلى استخدام الطرق الطبيعية حيث أن هذه الطرق آمنة وفعالة وغير مكلفة مثل استخدام دقيق الطحين أو دقيق الحمص في إزالة.
كريم النشا لإزالة شعر الوجه والجسم ولن يعود مجدداً وداعاً للطرق التقليدية
- نحضر وعاء ونضع فيه كميات متساوية من دقيق الحمص والنشا والحليب.
- نضع هذه الوصفة على الشعر الغير مرغوب فيه ونتركه لمدة عشرين دقيقة.
- نقوم بفرك هذا الخليط لعدة دقائق.
- نشطف الخليط بالماء الفاتر ثم نكرر هذه العملية مرة واحدة على الأقل كل يومين لإزالة شعر الوجه والجسم.
- من الممكن أن نستخدم الماء أو اللبن أو الزبادي بدلا من الحليب في هذه الوصفة.
وصفة دقيق الحمص مع زيت الخردل والصبار
- نحضر وعاء ونضع فيه دقيق الحمص والكركم وأربع ملاعق من زيت الخردل وملعقتين من الصبار.
- نقوم بتقليب هذه المكونات بصورة جيدة حتى تمتزج.
- نضع هذا الخليط على الشعر الغير مرغوب فيه ونتركه حتى يجف بصورة تامة.
- نستخدم قطعة من القماش تكون نظيفة وجافة على التنافس فوق الخليط في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر.
- نشطف هذه المنطقة بالماء الفاتر ويوضع كريم مرطب على هذه المنطقة.
- تكرر هذه العملية على الأقل أربع مرات في الأسبوع للتخلص من شعر الوجه والجسم بدون عودة.
وصفة دقيق الحمص ونشا الذرة وبياض البيض
- نحضر وعاء ونضع طحين الحمص وبياض البيض والنشا الذرة والسكر ونقوم بالتقليب حتى تمتزج هذه المكونات.
- نضع طبقة رقيقة من هذا الماسك على الوجه وننتظر حتى يجف ونتركه على الوجه لمدة ربع ساعة.
- نضع طبقه أخرى من هذا الخليط ثم نقوم بفرك هذا الخليط بطريقة لطيفة بواسطة الماء الفاتر.
- ثم نكرر هذه العملية على الأقل مرتين كل أسبوع للتخلص نهائياً من الشعر الزائد.
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