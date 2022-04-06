نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اهتمي بجمالك.. روتين يومي للعناية بالبشرة طبيعيا لحيوية وشباب دائم وحماية قوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة إذا كنتي تريدين معرفة روتين يومي للعناية بالبشرة طبيعيا لل يسبب أي أضرار لبشرتك فهذا المقال لكِ، إن العناية بالبشرة تتطلب مجهود جبار في اختيار منتجات أو مكونات تتناسب مع نوع بشرتك ويكون لها نتائج فعالة ولا تسبب أي أضرار لبشرتك، لذلك تعالي معنا لنعرفك على أهم المكونات الطبيعية التي لها فوائد كبيرة لبشرتك.

روتين يومي للعناية بالبشرة طبيعيا

إن المنتجات الطبيعية يكون لها فوائد لا حصر لها، كما أنها لا تسبب أضرار وخيمة للبشرة كما تفعل المنتجات الجاهزة، وفي الوصفات القادمة ستتعرفين على المكونات الأكثر إفادة لبشرتك.

خل التفاح لتنظيف البشرة

إن خل التفاح يعتبر من منظمات البشرة التي تستخدم منذ قديم الزمان، وهناك ما يقولون أن الملكة كليوباترا كانت تستخدمه لبشرتها، حيث أنه يحتوي على حمض الماليك الذي يعمل على تقشير البشرة وتنقيتها من جميع الشوائب، ومن أهم مميزات خل التفاح أنه يكون مناسب لجميع أنواع البشرة.

تونر الوجه

التونر هو الخطوة الثانية من روتين العناية بالبشرة، وهو هام في ترطيب البشرة ومنحها لمعان ونضارة، وإذا كنت تريدين أنواع تونر طبيعية فمن أهم أفضل المكونات التي يمكن استخدامها في التونر تكون:

تونر خل التفاح.

وتونر الصبار.

تونر ماء الورد.

وتونر النعناع.

تونر لبان الدكر.

ترطيب البشرة

يعد ترطيب البشرة هو أهم خطوات روتين العناية بالبشرة واهمهم على الاطلاق، فبدون الترطيب سوف تكون بشرتك شاحبة وبها قشور وغير نضرة نهائي، كما مفعول الخطوات السابقة يكتمل بمفعول ترطيب البشرة، ومن أهم المكونات الطبيعية التي تستخدم في الترطيب:

زيت جوز الهند.

وزيت الأرجان.

زيت الشيا.

وزيت اللوز.

الموز.

الصبار.

زيت الجوجوبا.

وزيت الزيتون.

عسل النحل واللبن.

زيت جوز الهند.

وزيت الأرجان.

ولكن إذا كانت بشرتك دهنية فيمكنك استخدام مكون خفيف مثل زيت الجوجوبا وزيت جوز الهند وزيت الأرجان.

كان هذا أفضل روتين يومي للعناية بالبشرة طبيعيا من مواد طبيعية 100٪، ويتم تنفيذ هذه الخطوات بشكل يومي قبل النوم دون تقطيع وسوف تكون بشرتك غاية في النعومة والنضارة واللمعان وسيشكل فارق كبير في تغذية البشرة.