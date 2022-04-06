نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لكل عروس.. خلطة مغربية لتوريد الشفايف لن تحتاجي لمكياج واحصلي على لون شفاة وردي جميل في المقال التالي

عمر شويل - جدة تبحث الكثير من السيدات والفتيات عن طريقة تحضير خلطة مغربية لتوريد الشفايف، فهي تعد من أكثر الخلطات التي يبحث عنها الجميع، حيث تحلم كل فتاة وسيدة في الحصول على شفاه وردية جذابة بطريقة طبيعية، لذلك سوف نقوم هذا المقال بتقديم طريقة إعداد هذه الخلطة السحرية التي تعمل على توريد الشفاه في أيام معدودة.

خلطة مغربية لتوريد الشفايف

تبحث العديد من النساء حول طرق طبيعية لتوريد الشفاه، إليك طريقة عمل الخلطة المغربية الشهيرة في دقائق معدودة، وطريقة تحضيرها كالآتي:

باستخدام زيت الزيتون والسكر البودرة

أولاً يتم وضع القليل من زيت الزيتون على الشفايف والتركيز على المناطق السمراء، ثم يترك حتى تمتصه الشفايف، ثم يتم وضع القليل من السكر البودرة ويتم تركه على الشفاه حتى يمتص، وينصح بتركه حتى الصباح حتى يتم الحصول على شفايف رطبة ووردية.

باستخدام الجلسرين والعسل

يتم إحضار وعاء مناسب ووضع بداخله ملعقتين صغيرتين من عصير الليمون الطازج، وملعقة كبيرة من العسل الأبيض ويتم خلطهم جيداً، ثم إضافة بضع قطرات من الجلسرين، ويخلط جيداً مرة أخرى حتى تمام التجانس، ويتم وضع الخليط على الشفاه قبل الخلود إلى النوم، ويتم تركه حتى الصباح، وفي الصباح سوف يتم الملاحظة بوضوح الفرق على الشفاه، وفي حالة عدم توفر الجلسرين فإن عصير الليمون كافي لإعطاء النتيجة المطلوبة.

باستخدام اللبن والطماطم

في وعاء مناسب يتم خلط القليل من عصير الطماطم الطازجة مع القليل من اللبن، ثم باستخدام هذا الخليط يتم تدليك الشفايف لمدة عشر دقائق، ثم تغسل باستخدام بالماء الفاتر، ويتم تكرار هذه الطريقة يومياً، حتى يتم الحصول على أفضل نتيجة في أيام معدودة.

باستخدام الفراولة

يتم إحضار كمية قليلة من عصير الفراولة الطبيعي. ويتم وضعه على الشفايف، ثم يترك حتى يجف تماماً. ثم بعد ذلك يتم غسل الشفايف بالمياه الفاترة، ويتم تكرار هذه الطريقة مرتين يومياً.

باستخدام الرمان

يتم إحضار كمية قليلة من عصير الرمان الطازج، وإضافة القليل من اللبن البارد. حتى يتم للحصول على قوام متماسك، ثم توضع على الشفاه مع التدليك لمدة خمس دقائق. ثم يتم غسل الشفايف بالمياه الفاترة.

في نهاية المقال نكون قد وصلنا إلى نهاية شرح طريقة تحضير خلطة مغربية لتوريد الشفايف. بعدة طرق مختلفة، وبمكونات بسيطة ومتوفرة لديك في المنزل. عوضاً عن استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوي على مواد كيميائية ضارة.