نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً للتاتو.. صبغ الحواجب في المنزل بطرق طبيعية لأجمل نيولوك وكوني متألقة دوماً في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك بعض الأفراد يريدون التعرف على الطرق الطبيعية من أجل صبغ الحواجب في المنزل، وهذا يتم عن طريق بعض المكونات الطبيعية التي تعطي النتيجة الرائعة، ومن أكثر المكونات شهرة هو الكاكاو ولكن هناك المكونات الأخرى التي تعطي نفس النتيجة، والفحم المنشط أيضًا له الكثير من الفوائد في صبغ الحواجب سريعًا.

صبغ الحواجب في المنزل

يمكن بكل سهولة صبغ الحواجب في المنزل من خلال استخدام الكاكاو والصبار بالإضافة إلى الحصول على مسحوق الكاكاو، ونقوم بصبغ الحواجب عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

صبغ الحواجب بالكاكاو

نقوم بوضع معلقة غير كبيرة من جل الصبار في إناء صغير.

بعد ذلك نحضر معلقة صغيرة جدًا من الكاكاو.

ثم بعد إتمام عملية تقليب المكونات بشكل جيد نقوم بإضافة ربع قرص من الفحم المنشط.

بعد ذلك في حالة الرغبة في الحصول على لون داكن يمكن زيادة كمية الفحم المنشط المستخدمة.

عند استخدام فيتامين هاء مع تلك الوصفة نستطيع أن نصل إلى حواجب كثيفة وجميلة.

بعد ذلك نقوم بوضع الخليط بالثلاجة لمدة أسبوع، وعند وضعه على الحواجب يتم تركه لمدة تصل إلى ٢٠ دقيقة.

صبغ الحواجب بالقهوة في المنزل

القهوة من أكثر المكونات التي لها الفوائد الصحية للحواجب، فتحتوي على الكافيين الذي يكثف شعر الحواجب، ويمكن صبغ الحواجب في المنزل عن طريق ما يأتي:

المكونات:

ملعقتان كبيرة من القهوة.

معلقة صغيرة كاكاو.

ومعلقة كبيرة عسل.

ملعقة كبيرة زيت جوز الهند.

طريقة التحضير:

نستطيع مزج القهوة مع عنصر الكاكاو في إناء، ثم نقوم بوضع زيت جوز الهند، ونقلب المكونات بشكل جيد.

بعد ذلك نضع العسل للمزيج ونقلبه بشكل رائع.

بالتالي نستطيع وضع المزيج على الحواجب لمدة عشرين دقيقة ثم بعد ذلك نضع المياه على الحواجب.

نستطيع وضع المزيج على الحواجب لمدة عشرين دقيقة ثم بعد ذلك نضع المياه على الحواجب. بينما نستطيع وضع المزيج بالثلاجة لمدة 7 أيام.

تسويد الحواجب طبيعيًا

بعض السيدات يرغبن في صبغ الحواجب في المنزل بشكل طبيعي عن طريق استخدام عنصر القرنفل الذي يوفر لها سواد بشكل طبيعي، وذلك عن طريق ما يأتي:

يتم الحصول على 7 قطع من القرنفل، ثم نحرق رأس كل حبة.

بعد ذلك نقوم بجعل القرنفل يبرد، ثم نضعه على الحواجب ونرسم به الحواجب بكل سهولة.

الآن تستطيع جميع السيدات صبغ الحواجب في المنزل بشكل سريع عند اتباع الطرق الطبيعية واستخدام المكونات التي توفر مظهرًا جميلًا للحواجب وإكسابها اللون الرائع بالإضافة إلى الحصول على الفوائد في تكثيف الحواجب.