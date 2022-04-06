بكيلو حليب اعملي 2 كيلو زبدة فلاحي في البيت أحلي وأوفر من الجاهزة مش هتشتريه من برة تاني

بكيلو حليب عمل ٢ كيلو زبدة فلاحي يمكنك الحصول على هذا الكم بطريقة سهلة، وبأقل وقت، وكمية الزبد المتكونة تكون بطعم ورائحة الزبد الأصلي الطبيعي الذي يمكننا شرائه من المحلات، ومن خلال ما يلي في تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات عن أفضل ما يمكن أن يستخدم مع الحليب كي نستخرج الزبد وبكل سهولة، ومن دون أن يستغرق الأمر من ربة البيت الوقت الطويل، وفيما يلي نوضح أهم المكونات الأساسية مع بيان أهم الخطوات الأساسية لعمل الزبدة بأفضل طعم، وأفضل رائحة وقوام.

بكيلو حليب عمل ٢ كيلو زبدة فلاحي

الزبد الطبيعي البلدي من الممكن أن تقوم ربة المنزل بإعداد مكوناتها لتحضيرها بكل سهولة في البيت من دون أن تستعين بأي مكونات غريبة، ومن خلال الاستعمال لمكون لحليب كامل الدسم مع بعض المكونات الأخرى من الممكن بعدها التحضير لنوع الزبدة الفلاحي البلدي وبأقل تكلفة ممكنة، وفيما يلي نوضح المقدار كامل للزبد الطبيعي المتوفر بأغلب المنازل.

مكونات لعمل الزبد البلدي

من المكونات الأساسية المطلوبة لعمل كمية كبيرة من الزبد البلدي ما يلي ذكره في النقاط القادمة:

كيلو من مكون الحليب عالي الدسم.

مكعبات من الثلج.

زجاجتان فارغتان.

وعاء ملائم.

رشة من الملح.

علبة ملائمة.

قدر مناسب.

طريقة التحضير لوصفة الزبد الفلاحي

من الممكن أن يتم التحضير لوصفة من الزبدة الطبيعي من خلال الاستعانة بخطوات بسيطة نتابعها فيما يلي:

الخطوة الأولى تكون باستعمال الزجاجتين الفارغتين ووضع الحليب فيهما مع رشة الملح لمدة من ساعتين لأربع ساعات حتى تنشط فيه البكتيريا وتلاحظي أنه قد قطع تماما.