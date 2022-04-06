بكريم بانثينول غيري شعرك 180 درجة سيصبح ناعم حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال دقائق خلطته الطبيعية الرائعة للشعر تعد من بين أهم الوصفات التي تبحث عن طريقتها العديد من السيدات حيث تعتبر من بين أقوى أنواع الخلطات التي تعمل على الفرد بشكل طبيعي للشعر للتخلص تماما من أي نظاهر للتجعد، وبدون أن تعرضي شعرك للتلف بفعل المكونات الكيميائية لفرد الشعر والتي تلحق الضرر بخصلات الشعر وفروة الرأس، فيما يلي أهم المكونات الأساسية لخليط كريم بانثينول وأهم ما يجب اتباعه لتحضير تلك الوصفة المتميزة.

كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال دقائق

يعد المكون الرئيسي وهو كريم البانثينول واحد من أهم المكونات التي لها الفعالية الأكبر في تلك الخلطة الطبيعية، والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي في تلك الفقرات حيث أن الخلطة تكون في حاجة إلى جانب القرنفل مع مواد طبيعية أخرى متميزة نتطرق لها فيما يأتي ويكون لها أثر فعال جدا على الشعر، ومن خلال ما يأتي توضيح لمقدار وصفة البانثينول كامل للتخلص تماما من تواجد الشعر المجعد.

مكونات للقضاء التام على تجعد الشعر

ملعقة من البانثينول.

.ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة زيت اللوز.

ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة فازلين.

ملعقة من جل الصبار.

طريقة الإعداد للخليط

من الممكن البدء في الإعداد للخليط ومن ثم تطبيقه على الشعر من خلال ما يأتي: