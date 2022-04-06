نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكريم بانثينول غيري شعرك 180 درجة سيصبح ناعم حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين في المقال التالي
كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال دقائق خلطته الطبيعية الرائعة للشعر تعد من بين أهم الوصفات التي تبحث عن طريقتها العديد من السيدات حيث تعتبر من بين أقوى أنواع الخلطات التي تعمل على الفرد بشكل طبيعي للشعر للتخلص تماما من أي نظاهر للتجعد، وبدون أن تعرضي شعرك للتلف بفعل المكونات الكيميائية لفرد الشعر والتي تلحق الضرر بخصلات الشعر وفروة الرأس، فيما يلي أهم المكونات الأساسية لخليط كريم بانثينول وأهم ما يجب اتباعه لتحضير تلك الوصفة المتميزة.
كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال دقائق
يعد المكون الرئيسي وهو كريم البانثينول واحد من أهم المكونات التي لها الفعالية الأكبر في تلك الخلطة الطبيعية، والتي نتعرف عليها من خلال ما يلي في تلك الفقرات حيث أن الخلطة تكون في حاجة إلى جانب القرنفل مع مواد طبيعية أخرى متميزة نتطرق لها فيما يأتي ويكون لها أثر فعال جدا على الشعر، ومن خلال ما يأتي توضيح لمقدار وصفة البانثينول كامل للتخلص تماما من تواجد الشعر المجعد.
مكونات للقضاء التام على تجعد الشعر
- ملعقة من البانثينول.
- .ملعقة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة زيت اللوز.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة فازلين.
- ملعقة من جل الصبار.
طريقة الإعداد للخليط
من الممكن البدء في الإعداد للخليط ومن ثم تطبيقه على الشعر من خلال ما يأتي:
- الخطوة الأولى تكون من خلال الإذابة للفازلين فوق حمام مائي وكذلك مكون جل الصبار.
- الخطوة التالية تكون بتقليب مكون البانثينول مع الفازلين والجل.
- التقليب للزيوت الطبيعة مع بقية المكونات.
- بعد أن يتم التقليب لكل المكونات الطبيعية مع بعضها تكون الوصفة جاهزة تماما على الاستعمال
- تطبيق الخليط على الشعر يكون مدة حوالي ربع ساعة بشكل مباشر على الشعر مع تغطية الشعر بواسطة غطاء الرأس من البلاستيك.
- غسل الشعر بعد انتهاء زمن التطبيق باستعمالالماء الفاتر مع الشامبو.
- التكرار لاستعمال الخليط وتطبيقه على الشعر يعمل على التعزيز من مستوى نعومة الشعر والتخلص بعد مرور دقائق من علامات التجعد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بكريم بانثينول غيري شعرك 180 درجة سيصبح ناعم حرير اقوي كيراتين طبيعي خلال ساعتين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.