نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمقادير مرملة أعملي البسبوسة بالقشطة على أصولها بكل تكاتها وأسرارها بطعم طري ولذيذ في المقال التالي
طبق من أطباق الحلويات المشهورة ولها شعبية كبيرة ومنتشرة في مصر والعالم العربي كله وهى البسبوسة بالقشطة وهى تعتبر أساسية في كل المناسبات في أعياد الميلاد والأفراح وخاصة في شهر رمضان، ويعد طبق البسبوسة أساس الحلويات وتتميز البسبوسة بسهولة تحضيرها ولها طرق مختلفة وطعم مختلف.
مكونات البسبوسة بالقشطة
فمثلا تصنع البسبوسة بالقشطة أو الفستق أو الفول السوداني أو جوز الهند أو الكاسترد فتقدم مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة، وبما أن مكوناتها متوفرة في كل المنازل ترغب السيدات صنعها فى المنزل لأنها بسيطة وسهلة التحضير ولا تحتاج إلى تكاليف عالية ويقبل عليها الكثير من الناس لأن لها مذاق جميل ورائع جدا.
- كوب واحد من دقيق السميد.
- كوب واحد من الزبادي.
- نصف كوب من السكر.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- نصف كوب من السمنة.
- مكونات القشطة.
- إثنين كوب من اللبن.
- اثنين ملعقة َمن النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.
- اثنين ملعقة كبيرة من الكريمة شانتيه.
- اثنين ملعقة كبيرة من السكر.
- مكونات الشربات
إثنين كوب من السكر.
كوب و نصف من الماء.
نصف ليمونة.
طريقة عمل البسبوسة بالقشطة
- أولا نقوم بعمل القشطة بتحضير إناء ونضع فيه إثنين كوب من اللبن بشرط أن يكون اللبن بارد ثم نضع اثنين ملعقة كبيرة من النشا وملعقة واحدة كبيرة من الدقيق وإثنين ملعقه كبيرة من الكريمة شانتيه وإثنين ملعقه كبيرة من السكر.
- ونخلطهم حتى يذوب السكر ثم نرفعه على النار حتى يعطينا قوام كريمي ومتماسك ثم نقوم بعمل البسبوسة في إناء عميق نضع كل المكونات الجافة كوب واحد من دقيق السميد ونصف كوب من السكر وملعقه صغيرة من البيكنج بودر ونخلطهم ثم نضع على الخليط نصف كوب من السمنه ونخلط الخليط جيدا حتى يختلط دقيق السميد مع السمنة.
- ثم نضع كوب من الزبادي ثم نخلط العجين جيدا وبعد ذلك نحضر صينيه متوسطه الحجم وندهنها بقليل من السمنه ثم نضع نصف كمية الخليط في الصينية ونفردها جيدا ثم نضع كمية القشطة على خليط البسبوسة ونفردها عليها جيدا.
- ثم نضع نصف كمية البسبوسة الثانية على القشطة ونوزعها برفق ثم ندخلها على درجة حرارة متوسطة لمدة نصف ساعة حتى تعطينا اللون الذهبي الغامق.
- ثم نقوم بتحضير الشربات فى وعاء نضع إثنين كوب من السكر وكوب ونصف من الماء ونصف ليمونة ونتركهم على النار لمدة عشر دقائق وبعد خروج صينية البسبوسة من الفرن نسكب عليها الشربات بحيث يكون الشربات بارد ثم نضع علي وجه الصينية المكسرات أو الفستق للتزيين.
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