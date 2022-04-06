بمقادير مرملة أعملي البسبوسة بالقشطة على أصولها بكل تكاتها وأسرارها بطعم طري ولذيذ

طبق من أطباق الحلويات المشهورة ولها شعبية كبيرة ومنتشرة في مصر والعالم العربي كله وهى البسبوسة بالقشطة وهى تعتبر أساسية في كل المناسبات في أعياد الميلاد والأفراح وخاصة في شهر رمضان، ويعد طبق البسبوسة أساس الحلويات وتتميز البسبوسة بسهولة تحضيرها ولها طرق مختلفة وطعم مختلف.

مكونات البسبوسة بالقشطة

فمثلا تصنع البسبوسة بالقشطة أو الفستق أو الفول السوداني أو جوز الهند أو الكاسترد فتقدم مع كوب اللبن أو كوب الشاى أوكوب القهوة، وبما أن مكوناتها متوفرة في كل المنازل ترغب السيدات صنعها فى المنزل لأنها بسيطة وسهلة التحضير ولا تحتاج إلى تكاليف عالية ويقبل عليها الكثير من الناس لأن لها مذاق جميل ورائع جدا.

كوب واحد من دقيق السميد.

كوب واحد من الزبادي.

نصف كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من السمنة.

مكونات القشطة.

إثنين كوب من اللبن.

اثنين ملعقة َمن النشا.

ملعقة واحدة كبيرة من الدقيق.

اثنين ملعقة كبيرة من الكريمة شانتيه.

اثنين ملعقة كبيرة من السكر.

مكونات الشربات

إثنين كوب من السكر.

كوب و نصف من الماء.

نصف ليمونة.

طريقة عمل البسبوسة بالقشطة