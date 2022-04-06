بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب على أصوله بالطريقة المصرية بطعم ومذاق شهي

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محشى ورق العنب يعتبر من المأكولات التى يقبل عليها كثير من الناس وأصبحت الأكلة المفضلة لديهم ، ويحظى محشى ورق العنب شعبية كبيرة عند الناس صغارا وكبارا، ولا تخلو أى مناسبة أو أى عزومة من وجود محشى ورق العنب وخاصة أنه يقدم في موائد شهر رمضان.
مكونات محشى ورق العنب
وعلى الرغم من صعوبة عمله ويأخذ وقت وجهد كبير عند تحضيره إلا أنه طبق مميز وجميل ويتميز بطعم حامض ولذيذ جدا ورائحة طيبة وشهية ، و تقوم السيدات بأنفسهن بعمله لأن عند عمله فى البيت يكون طعمه رائع ولا تفضل السيدات شراء محشى ورق العنب من المحلات لأن ليس له طعم جيد ويتم تناوله بالأرز والخضروات واللحم المفروم وبعصير الليمون.
- نصف كيلو ورق عنب مسلوق.
- كوب ونصف أرز منقوع.
- اثنين مكعب مرقة دجاج.
- أربعة حبات طماطم كبيرة و مفرومة.
- اثنين حبة بصلة كبيرة و مفرومة.
- ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.
- 1حزمة من البقدونس.
- حزمة من الكسبرة.
- اثنين ملعقة كبيرة من النعناع الطازج.
- ملعقة كبيرة من الصلصة.
- تسعة ملاعق من الزيت.
- أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
ملعقة واحدة صغيرة من البهارات.
- ملعقة صغيرة من ملح و فلفل أسود.
- ربع كيلو من اللحم المفروم حسب الرغبة.
طريقة عمل محشي ورق العنب
- أولا نقوم بسلق ورق العنب في أناء به ماء مغلي ومدة سلقه خمسة دقائق ثم نخرجه من الماء ونتركه حتى يتصفى ثم نقوم بوضع مقلاة على النار ونضع فيها قليل من الزيت وعليها اثنين حبة بصلة كبيرة مفرومة وملعقة صغيرة من الثوم المفرومش.
- ثم نضع عليها ربع كيلو من اللحم المفروم وأربعة حبات من الطماطم الكبيرة المفرومة و ملعقة صغيرة من البهارات و ملعقة صغيرة من الملح و الفلفل الأسود ونتركه حتى تنضج اللحمة المفرومة ثم نرفعه من على النار.
- ونضع على هذا الخليط كوب ونصف من الأرز وحزمة من البقدونس وحزمة من الكسبرة واثنين ملعقة كبيرة من النعناع الطازج وتسعة ملاعق كبيرة من الزيت ويتم مزج الخليط جيدا.
- ثم نبدأ في حشو ولف ورق العنب حتى ننتهي من لف كل الكمية من هذا الخليط ونحضر وعاء مناسب ونضع به كمية ورق العنب المحشية بحيث يكون ورق العنب متلاصقين بعضهم البعض، ثم نسكب عليه عصير الطماطم وإثنين مكعب مرقة دجاج وأربع ملاعق كبيرة من عصير الليمون ثم نتركه على النار حتى الغليان وبعد ذلك نقوم بخفض النار لمدة ساعة إلا ربع ثم نقدمه ساخنا.
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