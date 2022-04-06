بخلطة المحشي السرية أعملي محشي ورق العنب على أصوله بالطريقة المصرية بطعم ومذاق شهي

محشى ورق العنب يعتبر من المأكولات التى يقبل عليها كثير من الناس وأصبحت الأكلة المفضلة لديهم ، ويحظى محشى ورق العنب شعبية كبيرة عند الناس صغارا وكبارا، ولا تخلو أى مناسبة أو أى عزومة من وجود محشى ورق العنب وخاصة أنه يقدم في موائد شهر رمضان.

مكونات محشى ورق العنب

وعلى الرغم من صعوبة عمله ويأخذ وقت وجهد كبير عند تحضيره إلا أنه طبق مميز وجميل ويتميز بطعم حامض ولذيذ جدا ورائحة طيبة وشهية ، و تقوم السيدات بأنفسهن بعمله لأن عند عمله فى البيت يكون طعمه رائع ولا تفضل السيدات شراء محشى ورق العنب من المحلات لأن ليس له طعم جيد ويتم تناوله بالأرز والخضروات واللحم المفروم وبعصير الليمون.

نصف كيلو ورق عنب مسلوق.

كوب ونصف أرز منقوع.

اثنين مكعب مرقة دجاج.

أربعة حبات طماطم كبيرة و مفرومة.

اثنين حبة بصلة كبيرة و مفرومة.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

1حزمة من البقدونس.

حزمة من الكسبرة.

اثنين ملعقة كبيرة من النعناع الطازج.

ملعقة كبيرة من الصلصة.

تسعة ملاعق من الزيت.

أربعة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات. ملعقة صغيرة من ملح و فلفل أسود.

ربع كيلو من اللحم المفروم حسب الرغبة.

طريقة عمل محشي ورق العنب