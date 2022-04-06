نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يحدث في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل؟ إليكِ كافة المعلومات حول حملكِ وحالة جنينكِ في المقال التالي

عمر شويل - جدة وصلتي الآن إلى الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل تهانينا الحارة لكِ فقد اقترب جنينك من مرحلة النضج الكامل، وأصبحت الآن تتنفسين بشكل أفضل من السابق، يتحرك طفلك إلى أسفل الحوض، ويقل ضغط البطن لأعلى، فما هي الأوضاع التي تكون عليها المرأة الحامل وجنينها في الأسبوع الـ 38 وكيف يمر هذا الأسبوع إليك التفاصيل في السطور القادمة. ولتحديد موعد الولادة وعمر الجنين بدقة لحظة بلحظة تُساعدكِ حاسبة الحمل والولادة بالتاريخ الميلادي والهجري.

الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل

ماذا يحدث في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل؟

في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل تكونين في شهرك التاسع، لم يتبقى سوى أسبوعين حتى تنهين اشهر الحمل وتصلين لمرحلة المخاض، وقد تنتظرين ٤ أسابيع على بدء الانطلاق، وذلك في حالة الولادة الطبيعية بالتحديد، فقد يفسح الطبيب لكِ المجال الولادة الطبيعية بمنحك أسبوعين بعد انتهاء الشهر التاسع.

في هذا الأسبوع قد تحدث الولادة بشكل طبيعي أو قيصري وذلك حسب حالة الأم.

يتطور طفلك كثيراً، ففي هذا الوقت تنمو أظافر قدم طفلك، ويتماثل محيط الرأس مع محيط البطن.

يتخلص طفلك من كل زغبه. تشعرين بانقباضات براكستون هيكس وهي انقباضات غير مؤلمة، تمرين بألم في جانب البطن نتيجة تمدد الرحم، وتزداد لديكِ آلام الظهر، تزداد لديك الانتفاخات والإمساك، ولذا عليك الاهتمام بتناول الأطعمة المحتوية على الألياف، والإكثار من شرب المياه. يمكنك قراءة مقال تغذية المرأة الحامل.

وزن الجنين في الأسبوع 38 من الحمل

في اسبوعك الثامن والثلاثين يصل متوسط وزن جنينك ما يقرب من 3.1 كجم أي 6.8 رطل تقريباً، وهذا بالنسبة للوزن الطبيعي المفترض أن يكون عليه وزن الطفل.

كيف يكون شكل الجنين في الأسبوع الثامن والثلاثون ؟

يكون طفلك في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل أقرب إلى النضج ويتميز جنينك بما يلي:

طول الجنين: يبلغ متوسط طول جنينك في الأسبوع الـ 38 من الحمل حوالي 49.8 سم، وهو ما يقارب 19.6 بوصة، ويشبه طوله طول حبة الكرات.

الزغب: في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل تجدين أن طفلك قد اختفى الشعر الزغب الناعم الذي كان يغطي جسمه، ولكن يتبقى القليل على الذراعين والكتفين.

وزن الجنين: في هذا الوقت قد يصل وزن طفلك إلى ٧ أرطال بما يقارب من 3.186 جرام.

تجمع حوامل الاسبوع 38

عندما تعرف النساء الحوامل في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل الأرقام السابقة والتي تُعبر عن متوسطات وزن الأجنة في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل قد تقلق كثيراً حيال الأمر، ولكن لابد للحوامل في الأسبوع الـ 38 أن يعرفن أن تلك الأرقام من الممكن أن تقل أو تزداد قليلا، والأمر طبيعي جداً فلا داعي للقلق.

في الطبيعي يمكن أن يتراوح طول المولود السليم في الحالة الطبيعية ما بين 45 سم إلى حوالي 55 سم.

وبالنسبة لوزن المولود فإنه قد يتراوح بشكل طبيعي ما بين 2500 جرام إلى 4500 جرام.

على الأغلب أنه سوف تتكرر مرات زيارتك للطبيب في هذه الفترة للمتابعة عن كثب للحالة، حيث أنه على الأرجح قد تمرين بلحظات الطلق في هذا الأسبوع وذلك عند الأغلبية العظمى من الحوامل.

معلومات عن الحمل في الأسبوع الثامن والثلاثين (تفاصيل الحمل في الأسبوع 38)

رقم الأسبوع الحالي من الحمل الأسبوع 38 من الحمل انتهى 37 أسبوعاً ونحن الآن في أيام الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل مدة الحمل حتى الآن بالأشهر 8 شهر و 20 يوم إلى 8 شهر و 26 يوم مدة الحمل حتى الآن بالأسابيع 37 أسبوع وأيام (1-7) مدة الحمل حتى الآن بالأيام 261 يوم إلى 267 يوم شهر الحمل في الأسبوع السابع والثلاثين الشهر التاسع من الحمل مرحلة الحمل الحالية الثلث الثالث من الحمل عدد الأيام المتبقية حتى الولادة 12 يوم إلى 19 يوم عدد الأسابيع المتبقية حتى الولادة 2 أسبوع الأسبوع السابق الأسبوع 37 من الحمل الأسبوع التالي الأسبوع 39 من الحمل

الأسبوع 38 وماولدت

هل تلد الحامل في الأسبوع 38 ؟ سؤال يتردد كثيراً بين حوامل الاسبوع 38 و تقلق الكثيرات في الأسبوع الثامن والثلاثين وما ولدت طفلها بعد، وقد تصل الحامل إلى الأسبوع 38 من الحمل وما في طلق. ولكل من وصلت إلى الأسبوع 38 وماولدت لا داعي للقلق، حيث يبدأ المخاض بشكل طبيعي ما بين الأسبوع 37 من الحمل والأسبوع الـ 42، وذلك بعد أن يلين عنق الرحم ويبدأ في الإنفتاح. وتحدث عدة انقباضات يليها انفجار كيس الماء حول الجنين، ولكن تلجأ الكثيرات ممن وصلن الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل إلى تحفيز المخاض لكي تلد جنينها بشكل طبيعي، فكيف يكون ذلك هذا ما سيتم التعرف عليه الآن.





تحفيز الولادة في الأسبوع 38

تحفيز الولادة قد يتم بشكل مصطنع ما يُطلق عليه المخاض المستحث، وفيه يتم فتح عنق الرحم بشكل ميكانيكي، وقد يتم فض كيس الجنين، أو أن يتم استخدام دواء يساعد في الحصول على عدة انقباضات لبدء الطلق بشكل صناعي، وقد يتم استخدام كل هذه الطرق معا للحصول على ولادة طبيعية. ولكن هذا الأداء يجعل المخاض المستحث أكثر ألما من الطبيعي، ولكن على الأرجح أنه يتم إعطاء أنواع معينة من مسكنات الألم.

يتم تحفيز الولادة في عدة حالات وهي أن يكون هناك خطراً على الأم، أو تم التأخر إلى الأسبوع 41 ولم تحدث الولادة بعد، أو في حالة وجود أمراض ضغط الدم أو السكري أو وجود مشاكل بالكلى، أو في حالة انخفاض حركة الجنين، وفي حالة انفجار كيس الماء لديكِ مع عدم حدوث انقباضات.

ولكن في حالة الولادة القيصرية المسبقة أو وجود جراحة كبرى في البطن قبل وقت قريب من الولادة، أو في حالة إذا كان هناك هبوط في المشيمة، أو كان وضع الجنين مقعدي أو مستلقي على جانبه.

يجب عدم اتباع الطرق التقليدية لحث الطلق ما قد يترتب عليه حدوث المخاطر على الأم، وخاصة إذا ما كانت قد مرت بولادة قيصرية سابقة أو جراحة قريبة من زمن الولادة الحالية.

هل الولادة في الأسبوع 38 آمنة ؟

بوصول الحمل إلى الأسبوع الـ 38 تكون الولادة آمنة تماماً، هذا بالنسبة للولادة الطبيعية أو القيصرية، وبشكل عام بمجرد دخولك الشهر التاسع اي ما بين فترة الأسبوع الـ 36 والاسبوع الـ 40 فإن الولادة في تلك الفترة تكون أكثر أمانا من الفترات السابقة إذا كانت حالة المرأة الحامل جيدة ولا يوجد أي مشاكل صحية.

أعراض الولادة في الأسبوع 38

قد تحدث الولادة في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل للعديد من الحوامل، وقد تشعر النساء في تلك الفترة ببعض الأعراض التي قد تنذر بحدوث الولادة في اقرب وقت ولكن بالنسبة للحوامل في المرة الأولى يحتاجون إلى معرفة أعراض الولادة في ذلك الوقت وتتمثل فيما يلي:

تقلصات منتظمة ولا تزول مع الاستلقاء.

تُصبح التقلصات أكثر حدة كما أنها تكون متقاربة جدا في الوقت.

نزول الماء حول الجنين بسبب تمزق الكيس الجنيني.

تمزق السدادة المخاطية.

وفي حالة الشعور بكل هذه الأعراض يجب التوجه فورا إلى المستشفى لاستقبال الجنين.

المشي في الأسبوع 38 من الحمل

يعد المشي الآن في الأسبوع 38 من الحمل من أفضل التمارين التي تناسبك في هذه الفترة، حيث يُساعد المشي في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل في تعديل وضعية رأس الجنين في الحوض، كما أنه قد يساعد في تسريع المخاض حيث أنه يتسبب في حدوث التقلصات التي تسهل حدوث الولادة الطبيعية.

الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل والولادة القيصرية

قد يختار لك الطبيب الولادة القيصرية في بعض الحالات مثل زيادة حجم الجنين بشكل كبير مما يجعل من الصعوبة عليك تحمل الولادة الطبيعية، أو وجود بعض الحالات الصحية التي تتطلب إجراء ولادة قيصرية عوضا عن انتظار الولادة بشكل طبيعي.

في الأغلب وفي أول ولادة قيصرية قد يختار لك الطبيب الأسبوع التاسع والثلاثين من الحمل لإجراء الولادة القيصرية، ولكن في الولادة الثانية أو الثالثة قد يلجأ الطبيب لإجراء القيصرية في الأسبوع الثامن والثلاثين من الحمل وذلك منعا لحدوث مضاعفات، وحتى لا تصل المرأة لمرحلة الطلق.