نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماذا يفعل العسل الأسود في جسدك عند تناوله لن تتخيل في المقال التالي
العسل الأسود وما لا تعرفه عن خصائص هذا المكون الذي يعتبر تحليه مفيده جدا للجسم، حيث أنه يكون نتيجة لخلاصة سكر قصب السكر أو خلاصة سكر البنجر، بعد مروره على بعض مراحل التصنيع، مما يجعله غني ببعض العناصر الغذائية والفيتامينات التي سنتناولها في هذا المقال المهم.
ماذا يفعل العسل الأسود في جسدك عند تناوله
عند غليان السكر للمرة الأولى، وذوبانه للمرة الثانية نحصل على دبس السكر، ولكن عند غليانه للمرة الثالثة نحصل على منتج العسل الأسود، والذي يعد من المنتجات المميزة التي يسهل إضافتها مع الأكلات الأخري، أو تناولها بشكل بسيط أو مع الطحينة، ويعتبر من الأغذية ذو القيمة غذائية العالية، وهذا ما سنعرضه عليكم اليوم من فوائد العسل الأسود، وماذا يفعل في الجسد وكيفية الاستفادة منه وتناوله.
فوائد العسل الأسود
- العسل الأسود وما يحتويه على نسبة عالية من السكر، إلا أن تناوله بكميات معتدلة، يعول على الحفاظ على مستويات السكر في الدم، وتقليل الدهون في الجسم، فضلا على ذلك في هو يحتوي على بالبروتين النباتي المهم لبناء العضلات والأنسجة.
- يوجد به حمض اللاكتيك الذي يستخدم في العلاجات الطبيعية غير السامة، حيث يعمل على التخفيف من أعراض حب الشباب ومن زيادة نقاء البشرة.
- يحفر البنكرياس على إنتاج الأنسولين، حيث انه يحتوي على عنصر الكروم مما يسهل عملية التمثيل الغذائي للسكر.
- ينصح به لعلاج نقص الحديد وفقر الدم، وزيادة مناعة الجسم حيث يعمل على التحسين من مستوى الهيمجلوبين.
- يعمل على التقليل من إمتصاص الحسم السعرات الحرارية، وذلك لاحتوائه على مادة البوليفينول، مما يعمل على التحكم في زيادة الوزن.
- يحافظ على صحة القلب والأوعية الدموية والشرايين، لأنه غني بالبوتاسيوم الذي بدوره يحسن من عمل الخلايا، والحفاظ على التوازن الحمضي للجسم كله.
- يعد من الأغذية المهمة للمرأة الحامل، حيث يوفر الكالسيوم والحديد اللازم للأم والطفل أثناء فترة الحمل.
- غني بمضادات الأكسدة التي تحمي الجسم من أمراض السرطان المختلفة، وتقي الجسم من جلطات القلب وجلطات الأوعية الدموية الأوعية الدموية والأمراض التنكسية.
- يقلل من الصداع وآلام الجسم بوجه عام، حيث أنه يحتوي على حمض البانتوثنيك وفيتامين ب.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماذا يفعل العسل الأسود في جسدك عند تناوله لن تتخيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.