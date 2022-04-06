الملوخية التونسية اعرفي اسرار المطبخ التونسي ونوعي الأكل لبيتك

انتشر طبق الملوخية من الهند إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أصبح من الأطباق الشعبية في مصر ، يتم تحضيرها باستخدام أوراقها ، بينما في تونس يتم طهيها بطريقة خاصة جدًا حيث لا تستخدم الأوراق على هذا النحو بل يتم تحويل الأوراق إلى مسحوق يستخدم في هذا الحساء اللذيذ، وهو الطبق المفضل لدى الكثيرين هناك، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الشوربة التونسية الشهية، ولكن دعونا ننوه أن هذا الطبق التونسي عبارة عن وجبة يتم طهيها بشكل بطئ، يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 6 أو 7 ساعات، وتعد أطول وجبة يمكن تحضيرها، حيث يتم عمل العجينة الخاصة بالوجبة في المساء وطهيها في الصباح.

طريقة عمل الملوخية التونسية

أولاً:- المقادير