نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملوخية التونسية اعرفي اسرار المطبخ التونسي ونوعي الأكل لبيتك في المقال التالي
انتشر طبق الملوخية من الهند إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حيث أصبح من الأطباق الشعبية في مصر ، يتم تحضيرها باستخدام أوراقها ، بينما في تونس يتم طهيها بطريقة خاصة جدًا حيث لا تستخدم الأوراق على هذا النحو بل يتم تحويل الأوراق إلى مسحوق يستخدم في هذا الحساء اللذيذ، وهو الطبق المفضل لدى الكثيرين هناك، وفي هذه المقالة سوف نقدم لكم طريقة عمل هذه الشوربة التونسية الشهية، ولكن دعونا ننوه أن هذا الطبق التونسي عبارة عن وجبة يتم طهيها بشكل بطئ، يمكن أن تستغرق ما يصل إلى 6 أو 7 ساعات، وتعد أطول وجبة يمكن تحضيرها، حيث يتم عمل العجينة الخاصة بالوجبة في المساء وطهيها في الصباح.
طريقة عمل الملوخية التونسية
أولاً:- المقادير
- 150 مل زيت زيتون يُفضل زيت بكر ممتاز إذا كان لديك.
- 500 جرام لحم بقري ،أو لحم ضأن أو دجاج.
- مسحوق ملوخية كمية 100 جرام.
- إذا كان لديك أوراق جافة فقط ، يمكنك استخدام محضر طعام لتحويله إلى مسحوق.
- 1 ملعقة كبيرة فلفل أسود.
- ملعقتان كبيرتان من معجون الطماطم.
- 1 ملعقة صغيرة البهارات التونسية الخاصة بهذا الصنف.
- ملعقة كبيرة واحدة من الكمون.
- 1 بصلة كبيرة.
- ستة فصوص من الثوم المطحون.
- 3 أوراق غار.
طريقة عمل الصنف التونسي
من أجل طهي الملوخية التونسية يرجى إتباع الخطوات التالية:-
- نقطع البصل والثوم ثم نفرمهم.
- قطع اللحم أو الدجاج إلى مكعبات كبيرة.
- يُضاف الزيت إلى مقلاة كبيرة ونضيف الثوم والبصل ويقلب لمدة 5 دقائق.
- نضيف اللحم إلىهم.
- اخرجي الخليط السابق من على النار.
- أضيفي مسحوق الملوخية
- امزجيه مع الخليط السابق حتى تتكون عجينة.
- أضف الماء المغلي إلى 3/4 المقلاة.
- دعي الصلصة تطهى على نار خفيفة إلى متوسطة لمدة ساعتين مع التقليب المستمر.
- نضيف اللحم والبهارات ومعجون الطماطم وورق الغار وكذلك الملح والفلفل حسب ذوقك.
- اتركيه يطهى لمدة 3 إلى 4 ساعات على نار خفيفة.
- يقلب كل 30 دقيقة أو نحو ذلك، أو ساعة واحدة في حالة استخدام حلة الضغط.
- يجب أن يظل اللحم متماسكًا مع بعضه البعض، أخرجيه من الصلصة، ويوضع في اطباق للتقديم.
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