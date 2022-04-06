طريقة عمل بلح الشام في البيت وسر نجاحه وقرمشته من بره زي الجاهز بالظبط

طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام هي أصابع حلوى لذيذة يمكن تناولها في أي وقت كنوع من الحلوى الخفيفة الممتعة، وفي شهر رمضان يعتبر بلح الشام من الحلويات الأساسية التي يتم تقديمها على موائد رمضان المتعددة في العزائم، ويحبه الكثير صغارًا أو كبارًا ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل بلح الشام فى المنزل للاستغناء عن شرائه من الخارج، ولذلك سوف نتعرف الآن على هذه الطريقة بكل سهولة في خطوات بسيطة.

طريقة عمل بلح الشام

لما من يبحث عن طريقة بلح الشام في المنزل، فهي من أسهل الطرق، التي يمكن أن تقدم في دقائق معدودة في أي وقت، وذلك لأنه يتكون من بعض المكونات البسيطة الموجودة في البيت بشكل دائم، وطريقة التحضير تكون كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من الدقيق.

عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من الزيت النباتي.

كوب ونصف من المياه.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

رشه ملح بسيطة.

كوبين من الشربات الثقيل.

طريقة تحضير بلح الشام