طريقة عمل بلح الشام في البيت وسر نجاحه وقرمشته من بره زي الجاهز بالظبط

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طريقة عمل بلح الشام، بلح الشام هي أصابع حلوى لذيذة يمكن تناولها في أي وقت كنوع من الحلوى الخفيفة الممتعة، وفي شهر رمضان يعتبر بلح الشام من الحلويات الأساسية التي يتم تقديمها على موائد رمضان المتعددة في العزائم، ويحبه الكثير صغارًا أو كبارًا ولذلك تبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة عمل بلح الشام فى المنزل للاستغناء عن شرائه من الخارج، ولذلك سوف نتعرف الآن على هذه الطريقة بكل سهولة في خطوات بسيطة.
طريقة عمل بلح الشام
لما من يبحث عن طريقة بلح الشام في المنزل، فهي من أسهل الطرق، التي يمكن أن تقدم في دقائق معدودة في أي وقت، وذلك لأنه يتكون من بعض المكونات البسيطة الموجودة في البيت بشكل دائم، وطريقة التحضير تكون كالآتي:
المكونات
- كوب ونصف من الدقيق.
- عدد ثلاث بيضات بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من الزيت النباتي.
- كوب ونصف من المياه.
- ملعقة كبيرة من النشا.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- رشه ملح بسيطة.
- كوبين من الشربات الثقيل.
طريقة تحضير بلح الشام
- على النار قومي بوضع إناء به كمية المياه التي تم تجهيزها مضاف إليه الزيت.
- اتركي الوعاء على النار حتى يتم الغليان لهذا الخليط.
- أضيفي إليه بعد ذلك الدقيق الممزوج برشة من الملح، وأيضًا الفانيليا والنشا، مع تقليبهم جيدًا حتى تتجانس المكونات.
- بعد ذلك قلبي خليط الدقيق مع المياه بالزيت على النار بشكل سريع وقومي بلم المكونات لتصبح عجينة لينة.
- ارفعي العجينة من على النار، واتركيها تبرد قليل.
- ثم قومي بعد ذلك بوضع البيض بشكل متتالي، مع العجن سريعًا لكي تتجانس مع العجين بالشكل المطلوب.
- بعد الانتهاء اتركي العجينة ترتاح لمدة عشرة دقائق فقط.
- احضري مقلاة، وأضيفي بداخلها الزيت، وأضيفي كمية من العجين في كيس حلويات لتشكيل بلح الشام.
- ضعي أصابع بلح الشام في الزيت وهو بارد، ورصي الكمية المناسبة.
- ارفعي المقلاة على النار بعد ذلك، واتركيها حتى يتغير لونه إلى الذهبي.
- يتم تصفية بلح الشام الزيت، ثم إضافته في الشربات الثقيل البارد بشكل مباشر.
- يتم تقديم بلح الشام في طبق التقديم وسوف ينال إعجابكم بالتأكيد
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