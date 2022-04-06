طريقة عمل القطايف في المنزل بكل سهولة أنظف وأضمن من المحلات

تُعد من الأكلات المميزة في شهر رمضان، ولذلك نقدم لكي عزيزتي طريقة عمل القطايف في المنزل بكل بساطة، وبعد ذلك ستتمكنين من عمل عجينة القطايف بنفسك داخل المنزل دون الحاجة إلى شرائها من المحلات وبذلك ستضمنين درجة الجودة والنظافة معاً، ويفضل الكثير من الأشخاص تناول القطايف بعدة أشكال أبرزها القطايف الحلوة المحشوة بالمكسرات وجوز الهند، ويفضلها البعض حادقة عن طريق حشوها باللحوم أو الجبن المختلفة مثل السمبوسك وتناولها على الإفطار بجانب الأطعمة الأخرى ثم التحلية بالقطايف الحلوة أيضاً.

أصل القطايف:

اختلف الكثيرين في أصل صناعة القطايف وتسائل الكثيرون عن مخترع القطايف فتعددت القصص والأقاويل حيث اتجهت بعض الروايات إلى كون القطايف في الأصل تعود إلى العصر الأموي والعصر العباسي بينما ذهب البعض إلى القول بأنها أخترعت في العصر الفاطمي بينما قال البعض ان أصل القطايف يعود إلى دولة الأندلس وعلى كل حال فإن المصريين قد أبدعوا في صناعتها بأكثر من طريقة ثم إنتقلت بعد ذلك إلى بلاد الشام عن طريق التجار.

مقادير عمل عجينة القطايف:

4 كوب دقيق.

4 كوب ماء دافئ.

ملعقة كبيرة لبن بودر.

ملعقة كبيرة خميرة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

طريقة عمل القطايف:

أضيفي الماء الدافئ إلى الدقيق المضاف إليه البيكنج بودر والخميرة والسكر واللبن البودر ثم قلبي جيداً حتى يتجانس العجين.

قومي بتصفية العجين بالمصفاة السلك للتخلص من أي تكتلات.

اتركي العجين لمدة ساعة حتى يخمر ثم قومي بتقليب العجينة للتخلص من فقاعات الهواء.

أحضري زجاجة بلاستيك نظيفة وضعي بها العجينة ثم قومي بثقب غطاء الزجاجة باستخدام عود الشيش طاووق الخشبي من المنتصف.

ادهني طاسة تيفال بقليل من الزيت باستخدام منديل ورقي وقومي بتسخينها جيداً على النار.

باستخدام الزجاجة قومي بإنزال العجينة بشكل دائري حتى تأخذ شكل القطايف بالحجم الذي تفضلينه في الطاسة.

تابعي نضج العجينة ثم انتشليها من الطاسة بعدما تصبح متماسكة.

طريقة عمل القطايف بالقشطة:

قومي بتشكيل القطايف على هيئة أقماع مغلقة من الأسفل ومفتوحة من الأعلى، ثم قومي بقليها في الزيت.

صفي أقماع القطايف جيداً من الزيت، ثم اغمسيها في الشراب البارد.

قومي بتصفية القطايف من الشراب واتركيها حتى تبرد ثم قومي بحشوها بحشوة القشطة، ويمكنكِ إضافة مكسرات على الوجه لإعطاءها شكل جمالي مميز.

طريقة عمل حشوة القشطة البيتي

المكونات

كوبين من الحليب.

كوب من الكريمة.

4 ملاعق من النشا.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

فستق حلبي.

زهر الليمون.

طريقة عمل القشطة

نقوم بتذويب النشا مع الحليب، ثم نقوم بإضافة الكريمة مع التقليب الجيد والمستمر على النار حتى نحصل على قوام مشابه لقوام المهلبية.

نترك الحشوة حتى تصبح باردة ثم نستخدمها في حشو القطايف بعد تشكيلها على هيئة اقماع، كما يمكن قلي القطايف بعد تشكيلها في الزيت وغمسها في الشربات، وحشوها بعد ذلك بالقشطة.

طريقة القطايف بالنوتيلا

تعتبر القطايف بحشوة النوتيلا من طرق الحشو الحديثة فمنذ عدة سنوات لم تكن هذه الفكرة متوفرة ومع انتشار شوكولاتة النوتيلا وارتباط الكثيرين بها، فكر البعض في استخدامها لحشو القطايف، وقد تحدثنا في مقال سابق عن طريقة عمل شوكولاتة نوتيلا في المنزل لتوفير الكثير من المال على ربة المنزل.

يتم تشكيل القطايف على شكل قمع مع إحكام إغلاقها من الجانب والأسفل وترك الجزء الأعلى مفتوح وباستخدام كيس الحلواني أضيفي الشوكولاتة.

يمكنك الآن إعداد القطايف بالطريقة التي تفضلينها سواء كانت القطايف الحلوة أو الحادقة.