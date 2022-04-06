نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف في البيت زي الجاهزة بالضبط وسر نجاحها من أول مره لفطار رمضان في المقال التالي
طريقة عمل القطايف، هناك بعض الحلويات التي لا يمكن أن يخلو شهر رمضان بدونها بشكل يومي ومن أهم هذه الحلويات هي القطايف اللذيذة التي يمكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة مثل الكريمة أو المكسرات أو غيرها الكثير، ويفضل الكثير من الأمهات القيام بعمل عجينة القطايف في المنزل، ويتم تجهيزها بشكل كامل، والان سوف نتعرف على طريقة التحضير من خلال السطور القادمة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة الخطوات بكل سهولة.
طريقة عمل القطايف في المنزل بكل سهولة
يمكنكم القيام بعمل القطايف في المنزل بشكل كامل وذلك سوف يوفر عليكم الكثير من المال خاصتًا في شهر رمضان فيتم الإقبال على القطايف وشرائها بشكل كبير، وطريقة التجهيز كالآتي:
مكونات عجينة القطايف:
- كوبين من الدقيق الأبيض.
- ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.
- رشه ملح.
- ملعقتين من السكر.
- كوب ونصف من المياه الدافئة.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
مكونات الحشو
- نصف كوب من المكسرات المشكلة المختلفة.
- اربع ملاعق كبار من السكر.
مكونات الشربات
- كوبين من السكر.
- كوب من المياه.
- ليمون معصورة.
- كيس فانليا.
طريقة التحضير
- في الخلاط الكهربائي يتم إضافة المياه والخميرة والسكر، ويتم الخلط جيدًا، ثم أضيفي إليها الدقيق الذي قد تم خلطه من قبل بالملح، والبيكنج باودر
- قلبي المكونات جيدًا حتى تصبح عجينة سائلة سميكة.
- غطي العجينة في مكان دافيء، واتركيها لمدة ساعة أو أكثر حتى تختمر بشكل كامل.
- احضري مقلاة من التيفال.
- اتركيها حتى تسخن المقلاة.
- أضيفي بها ملعقة كبيرة من هذا الخليط حتى يصبح بنفس شكل القطايف.
- اتركيها على النار حتى تنضج ويتغير لونها من أسفل إلى اللون الذهبي.
- ارفعي القطايف، وهكذا استمري في عمل كل الكمية التي تم تجهيزها.
- أحضري بعد ذلك الحشو، ثم قومي بوضع كمية مناسبة من الحشو في كل واحدة، ثم قومي بغلق القطايف من كل الاتجاهات.
- احضري مقلاة بها زيت غزير ساخن.
- ضعي كل واحدة من القطايف في الزيت، وقومي بتحميرها حتى يتغير لونها إلى اللون الذهبى، وتصبح مقرمشة.
- ارفعي القطايف بمصفاة الزيت، ثم ضعيها في وعاء الشربات، ثم يتم رفعها مرة أخرى بالمصفاة للتخلص من كمية الشربات الزائد.
- قدمي القطايف في طبق التقديم ويمكن تناولها باردة أو ساخنة حسب الرغبة في ذلك.
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