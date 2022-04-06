طريقة عمل عجينة القطايف في البيت زي الجاهزة بالضبط وسر نجاحها من أول مره لفطار رمضان

طريقة عمل القطايف، هناك بعض الحلويات التي لا يمكن أن يخلو شهر رمضان بدونها بشكل يومي ومن أهم هذه الحلويات هي القطايف اللذيذة التي يمكن أن يتم حشوها بالكثير من الحشوات المختلفة مثل الكريمة أو المكسرات أو غيرها الكثير، ويفضل الكثير من الأمهات القيام بعمل عجينة القطايف في المنزل، ويتم تجهيزها بشكل كامل، والان سوف نتعرف على طريقة التحضير من خلال السطور القادمة، يمكنكم متابعتنا الآن لمعرفة الخطوات بكل سهولة.

طريقة عمل القطايف في المنزل بكل سهولة

يمكنكم القيام بعمل القطايف في المنزل بشكل كامل وذلك سوف يوفر عليكم الكثير من المال خاصتًا في شهر رمضان فيتم الإقبال على القطايف وشرائها بشكل كبير، وطريقة التجهيز كالآتي:

مكونات عجينة القطايف:



كوبين من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشه ملح.

ملعقتين من السكر.

كوب ونصف من المياه الدافئة.

ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.

مكونات الحشو

نصف كوب من المكسرات المشكلة المختلفة.

اربع ملاعق كبار من السكر.

مكونات الشربات

كوبين من السكر.

كوب من المياه.

ليمون معصورة.

كيس فانليا.

طريقة التحضير