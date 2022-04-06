طريقة عمل العوامات السورية المقرمشة لأحلى السهرات الرمضانية

تعد العوامات من الحلويات الشهية جداً، والتى يقبل على أكلها الكبار والصغار فهى من الحلويات الخفيفة والسريعة فى تناولها، وتقدم فى العديد من الدول بمسميات مختلفة ونحن اليوم سوف نقدم لكم طريقة تحضيرها من المطبخ السوري، وهى حلويات لذيذة وغير مكلفة حيث أنها تتكون من مكونات بسيطة وموجودة بالمنزل، كما يمكنك تجهيزها فى أى وقت وبسرعة ولكن تشكيلها يكون صعب بالنسبة للكثير من الناس، ولاكننا سوف نقدمها لكم بطريقة سهلة وبسيطة، وسوف نتعرف معا من خلال موقع ثقفني على مقادير وطريقة تحضير العوامات السورية المقرمشة بالتفصيل.

مقادير العوامات السورية المقرمشة

تحتوى العوامات السورية المقرمشة على بعض المكونات البسيطة والغير مكلفة ولا يخلو منها أى منزل وهى كالتالي:

كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

١١/٢ من الماء الفاتر.

ملعقة صغيرة من السكر.

رشة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

رشة من الملح.

مقادير القطر ( الشربات)

٢ كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

٤ كوب من السكر.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل العوامات السورية المقرمشة سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تنفيذها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

أولا نقوم بعمل الشربات حتى يبرد ونضع السكر والماء في إناء على النار ونتركه يغلي ثم نضيف إليه عصرة الليمونة ونتركه لمدة 10 دقائق ثم ننزله من النار ونتركه حتى يبرد. بعد ذلك نقوم بتخمير الخميرة مع شوية ماء دافئ والسكر لمدة عشر دقائق قبل العجن. ثم نخلط المكونات الجافة مع بعض في وعاء عميق وواسع نخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح وعليهم ونخلطهم جيدا. بعد ذلك نضيف الخميرة المخمرة سابقا ونقوم بإضافة الماء تدريجيا مع الاستمرار في العجن حتى يصبح قوام العجينة سميك وانسيابي في نفس الوقت. نتركها لمدة ساعة في مكان دافئ حتى تخمر. ثم قوم بوضع حلة أو طاسة عميقة ونضع بها كمية وفيرة من الزيت ونضعها على النار. ونقوم بملء كفة اليد بالعجين داخل إناء التخمير بعد تفريغ الهواء من العجين و نخرج العجينة من بين الأصبع الكبير والسبابة. نقطعها بواسطة ملعقة صغيرة تكون عميقة شوية ومغمورة في الزيت ونكرر حتى نملئ الطاسة يكون الزيت ساخن وبعد ذلك نهدى النار شوية ونخرجها فى مصفاة وهيه لونها فاتح. نضعها فى الثلاجة لمدة نصف ساعة ثم نقوم بقليها مرة أخرى حتى يصبح لونها ذهبي. ثم نخرجها من الطاسة ونصفيها جيداً من الزيت ونضعها فى الشربات البارد ونصفيها ونضعها فى طبق التقديم وتقدم وبالف هنا وشفا.

فوائد الخميرة

هناك العديد من الفوائد الصحية للخميرة والتى سوف نتعرف عليها فيمايلي: