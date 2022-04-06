بكوب من السمسم المطحون اصنعي بنفسك حلوى الشباكية بشنيخة المغربية فى المنزل

تعتبر الشباكية بشنيخة من الحلويات المغربية التقليدية، والتى اترتبط تقديمها فى شهر رمضان وسميت بذلك الاسم لأنها تشيبه الشبك وتتميز بأنها طرية ومقرمشة فى نفس الوقت، وبما أن لكل دولة نوع معين من الحلويات تتميز به وتقدم تميزت دول المغرب العربي بهذا النوع من الحلوى الشهية، والتى لها قيمة غذائية عالية وذلك لما تحتوى عليه من مكونات مفيدة ومغذية ومليئة بالبروتين والفيتامينات والكالسيوم، وأيضاً يتم تقديمها فى المناسبات والعزومات لشكلها وطعمها الجميل، وسوف اقدم لحضراتكم اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير حلوى الشباكية بشنيخة المغربية بالتفصيل.

مكونات حلوى الشباكية بشنيخة

تتكون الشباكية بشنيخة من العديد من المكونات المفيدة والمغذية جداً للجسم وسوف نتعرف عليها فيمايلي:

٦ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

كوب من السمسم المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

كوب من الزبدة المذابة.

١/٢ ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

كوب من اللبن السائل.

ملعقة صغيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من الخل.

٢ حبة من البيض.

١/٤ كوب من ماء الزهر.

زيت للقلي.

للتسقية والتزيين

كوب من الشربات (قطر).

رشة من السمسم.

كوب من العسل.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل حلوى الشباكية بشنيخة المغربية سهلة وبسيطة ويمكنك عملها بكل سهولة فى المنزل وهى كمايلي:

فى وعاء العجان أو يمكنك عجنها باليد ونقوم بوضع الدقيق ثم نضيف عليه القرفة والقرنفل والخميرة والبيكنج بودر. ثم نضيف عليهم الزبدة السايحة ونقلب ونضيف باقي المكونات السائلة مع الإستمرار فى التقليب من ماء الزهر والخل ونضيف اللبن. نستمر فى العجن لمدة ١٠ دقائق حتى تتلم معانا العجينة نشكلها على هيئة كرة ونغطيها بكيس من البلاستيك. نتركها حتى تختمر لمدة ٣٠ دقيقة ثم نقسمها الى اربع أجزاء ونأخذ الجزء الأول ونفرده على سطح مرشوش بالدقيق ونفردها بالنشابة. ثم نقسمها الى قطع مستطيلة الشكل ونقوم بعمل اربع فتحات داخل المستطيل بالطول مع الحرص على عدم الوصول الى نهاية المستطيل. ونأخذ قطعة المستطيل و نضعها فى باطن اليد اليمني ثم ندخل اصبع السبابة بين الفتحات بحيث يكون ثلاث فتحات من فوق وفتحتين من تحت. بعد ذلك نسحب بالراحة الطرف الابعد للمستطيل ونخرجه من الطرف الأقرب لتتشكل بشكل الشبك ونضغط عليها برفق من الطرفين ثم نرصها فى صينية. نقوم بتكرير هذه الخطوة مع باقي كمية العجينة حتى ننتهى من الكمية كلها. نسخن الزيت على نار متوسطة ونبدأ بقليها مع التقليب حتى تصبح ذهبية اللون. نخرجها من الزيت ونضعها فى الشربات المضاف إليه العسل. ثم نخرجها ونضعها فى طبق التقديم ونرش عليها السمسم وبالف صحة وهنا.

فوائد السمسم

هناك العديد من الفوائد الصحية السمسم وسوف نتعرف على بعض هذه الفوائد فى هذا المقال وهى كالتالي: