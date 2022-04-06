في دقائق حضري حلى الكاسترد بالبسكويت بطعم رائع ولذيذ

يعتبر حلى الكاستر بالبسكويت من ألذ أنواع الحلويات السهلة السريعة التي يتم تحضيرها خلال دقائق معدودة، يتم تحضيرها من خليط من الجيلي والكاسترد والقشطة لها مذاق رائع وجميل تقدم مع قطع البسكويت المفتتة وهي من الحلوى التي تقدم باردة، يمكن تقديمها في كاسات أو يمكن عملها داخل صينية واحدة، طريقة تحضيرها سهلة جداً وبسيطة ومكوناتها بسيطة واقتصادية جداً وتعتبر من الحلى المناسب للضيوف أو أي مناسبة فهي لها شكل رائع وجميل جداً، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل حلى الكاسترد بالبسكويت بخطوات سهلة جداً وبسيطة داخل المنزل.

مكونات عمل حلى الكاسترد بالبسكويت

يتكون هذا النوع من الحلويات من مكونات بسيطة جداً وهي كما يلي:ـ

بسكويت دايجستيف حوالي 6 او 7 قطع.

نصف كوب من القشطة.

لعمل الكاسترد

ربع كوب من بودرة الكاسترد الجاهزة.

2 كوب من الماء.

ربع كوب من السكر.

ربع كوب من الحليب البودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا سائلة.

لعمل الجيلي

علبة 80 جرام من جيلي الفراولة أو أي نكهة.

كوب من الماء.

طريقة التحضير

يتم تحضير حلى الكاسترد بالبسكويت بطريقة سهلة وبسيطة هي كما يلي:ـ

لتحضير الكاسترد نضع في وعاء الماء ثم نضيف السكر ثم نضيف الحليب البودر وبودرة الكاسترد والفانيليا. ثم نقلب المكونات جيداً ثم نضع المكونات على نار متوسطة حتي يغلي ويصبح بقوام ثقيل قليلاً مع مراعاة التقليب المستمر. نصب الخليط في وعاء ثم يوضع في الثلاجة حتي يتماسك. لتحضير الجيلي، في وعاء آخر نضيف الماء ثم نضيف إليه الجيلي ثم نضع الوعاء على النار ونقلب المكونات حتي يسخن الخليط فقط ويذوب الجيلي تماماً. ثم نسكب الخليط في وعاء ويدخل الثلاجة حتي يتماسك الخليط. بعد ذلك نخرج الجيلي والكاسترد من الثلاجة بعد أن يكون الاثنين تماسكوا جيداً، ثم في وعاء كبير نقوم بسكب الجيلي ثم نضيف إليه الكاسترد. ثم نضيف القشطة ونمزج المكونات معاً جيداً حتي تتجانس. ثم في طبق آخر نقوم بطحن البسكويت وتفتيته إلي قطع صغيرة ناعم.

طريقة التقديم