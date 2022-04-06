اعملي صينية الرقاق باللحمة المفرومة بخلطة لذيذة بكل تكاتها وأسرارها وبمكونات اقتصادية

الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات التقليدية التي لها شعبية كبيرة جداً في مصر وفي الوطن العربي أيضاً، وهي من الأكلات التي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وهي غير مكلفة أيضاً، ويمكن إعداد الرقاق بأكثر من طريقة وأكثر من حشوة ويعتبر الرقاق باللحمة المفرومة هي أكثر حشوة وطريقة مشهورة له.

طريقة عمل الرقاق باللحمة

مكونات حشو الرقاق:

نصف كيلو لحمة مفرومة.

معلقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ملح حسب الحاجة.

نصف معلقة صغيرة فلفل اسود.

نصف معلقة صغيرة هيل مطحون.

نصف معلقة صغيرة كركم.

كوب ونصف مرقة دجاج أو مرقة لحم.

بصلة كبيرة مفرومة.

مكونات التشكيل:

كمية من السمنة السائلة.

طريقة تحضير الرقاق باللحمة:

الحشو:

نقوم بتسخين المرقة جيداً وبعد ذلك نضعها في صينية ذات حواف غالية وواسعة.

نضع بعد ذلك كمية قليلة زيت ذرة في وعاء متوسط حجمة وذات قاعدة سميكة ونضعه بعد ذلك على النار بدرجة حرارة متوسطة.

نضيف اللحم المفروم على النار ونقلب حتى يصبح جاف، ثم بعد ذلك نقوم بوضع الملح والفلفل الأسود والهيل والبصل المفروم والبهارات والكركم.

ونقلب اللحمة حتى تنضج بشكل كامل وتصبح جافة وبعد ذلك نتركها جانباً.

إعداد صينية الرقاق:

نقوم بتثبيت الرف الشبكي في وسط الفرن ونسخن الفرن على درجة الحرارة ١٨٠ درجة.

وبعد ذلك نقوم بإحضار صينية مستديرة الشكل واكبر من حجم الرقاق بشكل بسيط ونضع كمية من السمنة في قاع الصينية.

وبعد ذلك نقوم بوضع قطعة من الرقاق في المرقة ونسكب المرقة على الرقاق ختي يصبح ليناً قليلاً.

وبعد ذلك نقوم بوضع قطع الرقاق في الصينية ونضع فوق الرقاق كمية من السمنة السائلة، ونقوم بتكرار هذه الخطوات مع نصف كمية الرقاق المتبقي ووضع اللحمة المفرومة المطهية.

نقوم بتكرار الخطوات السابقة مع الرقاق المتبقي ويجب وضع معلقة من السمنة بين كل رقاقة، وبعد ذلك نقوم بوضع صينية الرقاق في الفرن لمدة لا تقل عن نصف ساعة حتى يصبح لونة ذهبي.

ويجب مراقبة صينية الرقاق بشكل مستمر ختي لا تحترق أو يصبح لونها غامق، وبعد ذلك نخرج صينية الرقاق من الفرن.

وفي النهاية نقوم بتقطيع الرقاق ونقدمه.

الرقاق باللحمة المفرومة من الأكلات التقليدية التي لا تخلو سفرة في عزومه وشهر رمضان منها وذلك لأنه من الأكلات الخفيفة والصحية وذلك لأن مكوناته الأساسية لها الكثير من الفوائد التي تعمل على مد الجسم بالكثير من الفيتامينات وغيرها من الفوائد، وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة وسريعة لعمل الرقاق باللحمة المفرومة في المنزل.