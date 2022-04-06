أعملي الزلابية المقرمشة علي اصولها بطعم مقرمش ولذيذ

الزلابية من أشهر الحلويات المصرية المميزة جداً والتي لا تحتاج إلى مكونات كثيرة وهي أيضاً غير مكلفة ويفضل الكثير من الناس بمختلف أعمارهم تناول الزلابية بالسكر والزلابية بالشوكولاتة والعسل وأيضاً وغيرها من المكونات، ويمكن إعداد الزلابية في المنزل بأكثر من طريقة وجميعها طرق سهلة جداً.

طريقة عمل الزلابية بالسكر

يمكن إعداد الزلابية بالسكر عند اتباع مجموعة من الخطوات، وهذه الخطوات عبارة عن:

المكونات:

عدد ٢ كوب من الدقيق.

رشة من الملح.

معلقة كبيرة من النشا.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الفانيلا.

عدد ٢ كوب من الماء.

سكر بودرة للتقديم.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بخلط كلاً من الدقيق والخميرة والنشا والملح والفانيليا والسكر مع بعض ثم بع. ذلك نضيف إليهم الماء ونقلبهم جيداً.

وبعد ذلك نقوم نترك الخليط حتى يختمر بشكل كامل، وبعد ذلك نقلبه مره اخرى.

وبعد ذلك نقوم باستخدام معلقة مبلله بالزيت أو بالماء ونقطع الخليط باستخدام الايد والمعلقة الي كرات صغيرة الحجم ونضعها مباشر في الزيت.

ونقلب الزلابية التي توجد في الزيت حتى تنضج بشكل كامل وبعد ذلك نخرجها من الزيت ونرش فوقها سكر البودرة وتقدم.

طريقة عمل الزلابية بالشوكولاتة

المكونات:

عدد ٢ كوب من الدقيق.

عدد ٢ معلقة كبيرة من النشا.

معلقة كبيرة من السكر.

معلقة كبيرة من الخميرة الفورية.

معلقة صغيرة من الفانيلا.

رشة من الملح.

عدد ٢ معلقة كبيرة من الكاكاو.

زيت للقلي.

شربات.

طريقة التحضير:

نقوم أولاً بخلط المكونات التالية الدقيق والخميرة والفانيليا والنشا والملح والسكر مع بعض بطريقة جيدة، وبعد ذلك نضيف الماء إلى المكونات السابقة ونقلبهم معاً حتى يصبح لدينا عجينة غليظة القوام وسائلة.

وبعد ذلك نقوم بغطاء العجينة ونتركها حتد تختمر، وبعد ذلك نقلب الخميرة ونقوم بتقطيعها الي جزئيين.

نضيف الكاكاو الي جزء من العجين ونقلبهم جيداً ونضيف إليه القليل من الماء، وباستخدام معلقة مبلله بالزيت نقطع عجينة الزلابية ونقليها في الزيت.

نقطع الزلابية بالشكولاتة باستخدام المعلقة المبللة بالزيت ونقليها في الزيت أيضاً، ولكي نحصل على زلابية مقرمشة نقليها في الزيت لفترة أطول وبعد ذلك نتركها تبرد ونقليها مرة أخرى.

وبعد ذلك نقوم بوضع الزلابية بالشوكولاتة في الشربات البارد، ونصفيها وتصبح جاهزة للتقديم.

الزلابية من الحلويات المصرية المميزة واللذيذة جداً وهي أيضاً لا تحتاج إلى وقت كبير أو مجهود في إعدادها، وغير مكلفة وذلك لأنها لا تأخذ مكونات كثيرة ويمكن إعدادها بأكثر من طريقة وأكثر من طعم مثل الزلابية بالسكر والزلابية بالشوكولاتة وغيرها من الأطعمة وسوف نتعرف في هذا المقال عن طريقة سهلة لعمل الزلابية في المنزل.