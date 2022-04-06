طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل بطريقة الشيف حسن وبأقل الإمكانيات

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من المخبوزات الضرورية لدى الجميع هي الخبز الفينو، فيفضله العديد من الأشخاص في وجبة الإفطار أو العشاء بدلا من العيش البلدي، وبالأخص الأطفال يفضلون تناوله خاصة في المدارس، فبدلا من شرائه بأسعار غالية من المحلات، سنقدم لكي طريقة تحضيره في المنزل بكل سهولة واوفر من أسعار المحلات. مقادير العيش الفينو 2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف ملعقة صغيرة من محسن الخبز.

نصف ملعقة كبيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة من الزبدة السائلة.

نصف ملعقة من الحليب البودر.

ملعقة ملح صغيرة.

كوب وربع من الماء.

صفار بيضة لتلميع الخبز

ملعقة صغيرة سكر.

فانيليا.

حليب وقهوة مركزة. طريقة تحضير الخبز الفينو في المنزل نضع الدقيق ومحسن الخبز في محضر الطعام، ونضع السكر والحليب البودر والخميرة والماء والزبدة، نخفق جميع المكونات مع بعضهم جيدا حتى نحصل على عجينة متماسكة لينة.

نقوم بالعجن جيدا بواسطة اليد.

نقوم بتقسيم العجين إلى كرات متساوية، وعن طريق النشابة نصنع الرغيف الفينو على شكل أسطوانة.

نحضر صينية الخبز، ونضع رشة من الدقيق ونوزعها بداخل الصينية، ثم نقوم برص أرغفة الفينو، ثم نقوم بتغطيتها بواسطة كيس بلاستيك، ثم تترك حتى تختمر لمدة نصف ساعة.

ثم نحضر في بولة مناسبة خليط التلميع، حيث نقوم بخلط صفار البيضة مع السكر وذرة الملح، ونضع فانيليا وملعقة حليب، ونضع القهوة ونقلب جميع المكونات معا.

نقوم بدهن وجه الفينو بخليط التلميع، ثم نضع صينية العيش الفينو داخل فرن تم تسخينه على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم يترك بالفرن لمدة 25 دقيقة لكي يأخذ اللون الذهبي. طريقة عمل الخبز الفينو بدون خميرة نحضر 2 كوب دقيق كامل القمح، كوب دقيق أبيض، كوب ونصف ماء دافئ، ربع كوب زيت، نصف ملعقة صغيرة من الملح.

نضع الدقيق ورشة الملح والزيت في بولة، ونقلبهم معا حتى التجانس.

نضيف الماء ونستمر في التقليب، وأعلنت باستخدام اليد.

نغطي العجينة بكيس لمدة 20 دقيقة.

نقسم العجينة إلى كرات متساوية، وبالنشابة نفردها على شكل أسطوانة.

نرش السطح بالدقيق، ونغطي العجينة لمدة عشر دقائق أخرى حتى لا تجف العجين.

نضع الخبز في مقلاة غير قابلة للالتصاق، يترك على النار لمدة دقائق حتى يأخذ اللون الذهبي.

نقلبه من الجهتين حتى ينضج. عمر شويل - جدة طريقة عمل الخبز الفينو في المنزل بطريقة الشيف حسن وبأقل الإمكانيات - ثقفني

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