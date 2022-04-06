نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حلى الشعيرية بالقشطة بدون فرن بطريقة سهلة وسريعة وبمذاق لذيذ وروعة في المقال التالي
حلى الشعيرية بالقشطة ، من الحلويات الشرقية اللذيذة والشهية التي تمتع بشعبية كبيرة، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، كما أنها من الحلويات التي يعشقها الصغار والكبار، والمحببة والمفضلة لديهم أيضاً، حيث يقبلون على شرائها من المحلات والمطاعم باستمرار، كما أنها من الحلويات التي تصلح لحر الصيف حيث تشعرك بالانتعاش، وهي من الحلويات المفيدة والصحية، والغنية بالقيمة الغذائية، فهو يعد أكثر الحلويات إفادة للجسم، نظرا لاحتوائها على الحليب الغني بالكالسيوم، كما يتميز بمذاقه اللذيذ والشهي والأكثر من رائع، وبسهولة تحضيره أيضاً، بحيث يمكن لكل ست بيت تحضيره بكل سهولة، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإسعادهم، كما يمكنكم تجربة أرز باللبن، والشعيرية بالحليب والقشطة وسوف ينالون إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل حلى الشعيرية بالقشطة بكل سهولة، وبألذ الوصفات، وأحلى من المحلات.
مكونات حلى الشعيرية بالقشطة
يتكون حلى الشعيرية بالقشطة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها اللذيذ والخاص والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:
- 150 جم شعيرية.
- 50 جم زبدة.
- 2 ملعقة كبيرة من السكر.
- 3 أكواب من الحليب.
- 3 ملاعق كبيرة من السكر.
- 5 ملاعق كبيرة من الحليب.
- علبة قشطة.
للتزيين
طريقة التحضير
قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على حلى الشعيرية بالقشطة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جدا، وهي كالآتي:
- نضع مقلاة على نار متوسطة، ثم نضيف إليها الزبدة ونتركها حتى تذوب.
- ثم نضيف الشعيرية ونقلب باستمرار حتى تتحمص قليلا.
- ثم نضيف السكر ونقلب باستمرار حتى يذوب السكر.
- بعد ذلك نرفع الشعيرية من على النار.
- ثم نحضر صينية بيركس، ثم نوزع فيها نصف كمية الشعيرية ونساويها جيدا.
- ثم نحضر الطبقة الثانية، نحضر حلة ونضيف إليها الحليب والنشا والسكر، ثم نقلب جيدا على البارد حتى تذوب المكونات ويتجانس الخليط.
- بعد ذلك نضع الحلة على نار متوسطة ونقلب باستمرار حتى يثقل الخليط قليلا.
- بعد ذلك نضيف القشطة ونقلب باستمرار حتى يغلي الخليط ويثقل قوامه.
- ثم نرفع القشطة من على النار ونوزعها مباشرة فوق الشعيرية ونساويها جيدا.
- ثم نوزع فوقها الكمية المتبقية من الشعيرية ونساويها جيدا.
- بعد ذلك نترك الحلى يبرد بدرجة حرارة الغرفة، ثم ندخل الصينية في الثلاجة ونترك الحلى حتى يبرد تماما ويتماسك.
- ثم نخرج الصينية من الثلاجة ونقطعها، ثم نزينها بالفستق.
- ثم نقدم حلى الشعيرية بالقشطة في طبق التقديم.
- وبالهنا والشفا.
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