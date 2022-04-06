نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عصير قمر الدين الجاهز من المنزل في المقال التالي

يعد عصير قمر الدين من المشروبات الذيذة التي يمكن اعددها بطريقة سهلة وبسيطة داخل المنزل دون بذل وقت ومجهود كبير. وذلك لان عصير قمر الدين من العصائر الاساسية التي ترتبط بشهر رمضان المبارك. ولايمكن الاستغناء عنه علي مائدة رمضان لذلك سنقدم لكم عدة طرق مختلفة لتحضير عصير قمر الدين من خلال هذا المقال. شراب قمر الدين المكونات ملعقة كبيرة من ماء الورد.

ستة اكواب من الماء.

ستمئة غرام من قمر الدين المجفف.

ملعقة كبيرة من ماء الزهر.

كوبان من السكر.

اربعة اكواب من الثلج. طريقة التحضير نقوم بتقطيع قمر الدين بسكينة الي شرائح متوسطة الحجم.

وضع شرائح قمر الدين في وعاء مناسب الحجم.

اضافة السكر ونصف مقدار الماء الي شرائح قمر الدين في الوعاء ثم وضع الوعاء علي نار هادئة مع التحريك المستمر للخليط حتي ذوبان قمر الدين.

رفع الوعاء عن النار وترك خليط قمر الدين جانبا حتي يبرد.

اضافة كل من الماء المتبقية وماء الزهر وماء الورد الي خليط قمر الدين وتقليب الخليط ثم وضعه في وعاء الخلاط.

تشغيل الخلاط حتي الحصول علي خليط متجانس.

جرش الثلج وتوزيعه في اكواب التقديم ثم صب شراب قمر الدين فوقه وتقديم العصير مباشرة. شراب قمر الدين بالايس كريم المكونات ست حبات من المشمش المجفف والمقطع.

لتر ونصف من الماء.

عبوة من قمر الدين.

لتر من الايس كريم الفانيلا.

كوب الاربع من السكر. طريقة التحضير قطعي قمر الدين باستخدام السكين الي قطع صغيرة الحجم ووضعها في وعاء عميق ثم اضافة السكر فوقها وغمرها بالماء.

ترك قطع قمر الدين تنقع في الماء لمدة ساعة تقريبا او حتي تذوب ثم تصفية قمر الدين باستخدام مصفاة حتي الحصول علي شراب مركز مع امكانية اضافة السكر الي الشراب حسب الرغبة.

نضع نصف لتر من الايس كريم في وعاء الخلاط الكهربائي وسكب شراب قمر الدين المركز فوقة وخفقهما معا علي سرعة معتدلة لمدة دقيقة واحدة تقريبا حتي يتجانس المزيج.

سكب الشراب في كؤوس التقديم وتوزيع الكمية المتبقية من الايس كريم علي الكؤوس وتزينها بالمشمش المجفف ثم تقديم شراب قمر الدين بالايس كريم فورا. مشروب قمر الدين بالمكسرات المكونات مغلف من قمر الدين.

عشرون حبة من المشمش المجفف والمفروم.

كوب من الزبيب الذهبي.

الماء حسب الحاجة.

اللوز والصنوبر والفستق الحلبي المحمص حسب الرغبة. طريقة التحضير تقطيع قمر الدين الي شرائح صغيرة الحجم ووضعها في وعاء متوسط الحجم ثم اضافة قطع المشمش المجفف والزبيب الي القدر.

اضافة الماء الي الخليط بحيث يتم تغطية كامل المقادير.

وضع القدرعلي نار متوسطة الحرارة وتركه الي ان يبدا الخليط بالغليان.

خفض الحرارة تحت القدر وتركه حتي يتم اذابة المعجون تماما ويطبخ كل من المشمش الزبيب جيدا.

سكب خليط قمر الدين في اكواب التقديم وتركه علي ان يصبح باردا ثم تزيينة بالمكسرات المحمصة. عمر شويل - جدة طريقة عمل عصير قمر الدين الجاهز من المنزل - ثقفني

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