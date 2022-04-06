أسهل واحلى طريقة لعمل السمك السنجاري في الفرن بطريقة سهلة وتتبيلة لذيذة جدًا

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اسهل واحلى طريقة لعمل السمك السنجاري في الفرن، تسعى جميع الأمهات في شهر رمضان المبارك التنوع كل يوم في تحضير الوجبات الرئيسية، لأن الطريقة المعتادة الشوي و المقلي للسمك غير محببة عند الكثير وبالأخص عند الأطفال، لذلك تحرص الأمهات على تحضير السمك بطريقة جديدة و لذيذة، لذلك سنقدم لكم أفضل واحلى طريقة للسمك وهي السمك السنجاري في الفرن بتتبيلة سهلة و لذيذة جدًا ستعجب كافة أطفالك. مقادير السمك السنجاري في الفرن كيلو سمك بوري نظيف (اي نوع سمك كبير الحجم).

2 ثمرة جزر متوسطة الحجم مبشور.

ثمرة طماطم كبيرة مقطعة إلى مكعبات متوسطة الحجم.

2 بصلة متوسطة الحجم مفرومة.

½ ثمرة فلفل أخضر متوسطة الحجم، مقطعة شرائح رفيعة.

ثمرة فلفل أحمر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

½ ثمرة فلفل أصفر متوسطة الحجم مقطعة شرائح رفيعة.

حبة فلفل أحمر حار مقطع حلقات.

¼ كوب كزبرة خضراء مفرومة.

5 فصوص ثوم مقطع شرائح رفيعة.

¼ كوب كرفس مفروم.

معلقة صغيرة كمون.

¼ ملعقة صغيرة كزبرة جافة مطحونة.

¼ ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون.

3 ملاعق كبيرة عصير ليمون.

5 ملاعق كبيرة زيت زيتون.

ملح.

فلفل أسود. طريقة تحضير السمك السنجاري في الفرن نقوم بتسخين الفرن أولاً قبل دخول السمك في الفرن.

بعد ذلك نقوم بتنظيف السمك جيدًا والتأكد من نظافته تماماً.

ثم نقوم بفتح السمك من الرأس إلى الذيل من الظهر، ثم نقوم بفرد السمك مفتوح لكى نضيف بداخله التتبيلة.

نقوم بتوزيع القليل من الملح و الفلفل الأسود ورشة من الكمون على السمك من الداخل و الخارج.

ثم نوزع القليل من الزيت على السمك.

بعد ذلك نقوم بتحضير التتبيلة نضع طاسة على النار و نضيف القليل من الزيت وعندما يسخن نقوم بوضع البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل، نضيف الثوم ونقلبه مع البصل لمدة دقيقة.

ثم نقوم بإضافة الطماطم و الفلفل الحار المقطع مكعبات والجزر المبشور والفلفل الألوان.

نشوح كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم حتى يمتزجا لمدة 5 دقائق.

نرفع الطاسة من على النار نضيف الملح والفلفل الأسود والكزبرة الخضراء والكرفس و الزنجبيل و الكمون ونقلبهم مع بعضهم جيدًا.

ثم نضيف عصير الليمون على الخليط ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نأتي بورق فويل ونقوم بوضع السمك ونغلق على نغلق عليه.

نوزع تتبيلة الخضروات على السمك المفتوح ثم نضيف شرائح الليمون.

بعد ذلك نضع صينية السمك السنجاري في الفرن على درجة حرارة 220 درجة لمدة 25 دقيقة حتى يتم تسوية.

نخرج الصينية من الفرن ونقدمه للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسهل واحلى طريقة لعمل السمك السنجاري في الفرن بطريقة سهلة وتتبيلة لذيذة جدًا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسهل واحلى طريقة لعمل السمك السنجاري في الفرن بطريقة سهلة وتتبيلة لذيذة جدًا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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