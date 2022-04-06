أحلي بلح الشام علي أصوله في رمضان بطريقة سهلة وشهية وصحية وأضمن من محلات الحلويات

بلح الشام من وأحلي وألذ الحلويات الشرقية والتي يحبها ويفضلها جميع أفراد الأسرة، وخاصة الأطفال والذين يحبون تناولها بشكل كبير وخاصة في شهر رمضان وذلك لتمتعها بالطعم الرائع والشهي والذي، وبلح الشام منتشر ومشهور تناوله في جميع أنحاء العالم العربي وخاصة في مصر، وهو أحد مظاهر الاحتفال بشهر رمضان الكريم والذي يساعد بشكل كبير في الصيام، حيث يعمل تناول بلح الشام في رمضان يساعد على إمداد الجسم بالسعرات الحرارية العالية، والتي تساعد الجسم على مواصلة الصيام بشكل نشيط وصحي وسليم وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، وكما تحتوي طريقتنا المميزة لعمل بلح الشام علي العديد من العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم، وذلك من خلال المكونات الغذائية المضافة إلى طريقة عملها وذلك مثل احتوائها على الدقيق والذي يعتبر أحد أهم وأقوى العناصر الغذائية الهامة والمفيدة جدا للصحة العامة والجسم وذلك لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال، والذي يعمل على إمداد الجسم بالنشويات المغذية والمفيدة للصحة العامة والذي يساعد في بناء الجسم والعضلات وتقويتها بشكل كبير لجميع أفراد الأسرة وخاصة الأطفال الذين يعانون من أمراض النحافة الشديدة وسوء التغذية السليمة والصحية وذلك لبناء أجسامهم بطريقة سليمة وصحية ومفيدة، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان إختيار أفضل المكونات المضافة لها، وذلك مثل احتوائها على البيض ولذلك فإننا نقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة صحية وبالمنزل لعمل أحلي وأطعم بلح الشام.

طريقة عمل بلح الشام ومكوناته

ونقدم لك سيدتي أفضل وأسهل طريقة لعمل ألذ وأطعم بلح الشام علي أصوله، وذلك من خلال طريقتنا المميزة والتي يتم عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية، ودائما ما نؤكد على ضرورة عملها في المنزل وذلك للتأكد من المكونات الغذائية المضافة لها وإختيار أفضلها وذلك من الناحية الصحية والغذائية والمفيدة، وذلك للحفاظ على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال والذين يحتاجون إلى التغذية السليمة والصحية، ودائما ما ننصح على ضرورة عملها في المنزل وذلك لضمان صنعه بطريقة صحية وبأقل تكلفة ممكنة، وذلك في ظل الظروف العالمية الراهنة والتي انتشرت فيها العديد من الأمراض المعدية والخطيرة على صحة وسلامة افراد الاسرة وخاصة الأطفال، وذلك مثل فيروس كورونا الجديد ونزلات البرد الشديدة.

المكونات

كوب من الدقيق.

رشة من الفانيلا.

رشة من الملح.

كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب من الزيت النباتي.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من السكر.

طريقة التحضير

نقوم بإحضار إناء عميق ونقوم بإضافة الماء الفاتر مع رشة الملح ثم نضيف ملعقة صغيرة سكر مع نصف كوب الزيت، مع التقليب المستمر ثم نقوم بإضافة الدقيق تدريجياً مع التقليب المستمر حتى تتماسك العجينة.

ثم نقوم بانزال عجينة بلح الشام من علي النار ونتركها حتى تبرد.

وبعد أن تبرد العجينة نقوم بعجنها جيد مع إضافة الفانيلا والنشا مع التقليب والعجن المستمر حتى نحصل على عجينة متماسكة، وتستمر في عجنها مع الاستمرار في التقليب حتى تتماسك العجينة أكثر وتترك لفترة حتى تهدأ تمامًا.

ثم نقوم بإضافة بيضة واحدة علي العجينة ومع التقليب والعجن جيداً حتى تتماسك العجينة وتتشرب البيضة تماماً.

وبعد ذلك نقوم بإحضار البيضة الثانية ونضيفها إلي العجينة ثم نقوم بتقليب وعجن العجينة حتى تتشرب البيضة الثانية تمام ونستمر بنفس الطريقة ونضيف البيضة الثالثة وهكذا.

ثم نقوم بإحضار كيس تزيين الحلويات ونقوم بإضافة العجين داخل الكيس حتى نحصل على المستوى المطلوب.

ثم نقوم بالضغط علي الكيس وتقطيع عجينة بلح الشام صوابع صغيرة في حجم البلحة.

ثم نقوم بالقاء عجينة بلح الشام في زيت بارد وبعدها نرفع درجة حرارة الزيت تدريجيا على النار، مع تقليب بلح الشام حتى نحصل على اللون الذهبي المفضل لبلح الشام.

ثم نقوم بإخراج بلح الشام من علي طاسة الزيت ونضعه في الشربات مباشرة.

وبعد ذلك نصفيه ونضعه في طبق التقديم لأحلي وألذ بلح الشام.

مكونات الشربات

كوب ماء.

كوبان سكر.

عصير الليمون.

طريقة عمل الشربات