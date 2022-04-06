حضري الأرز بالخضار في المنزل بنفسك علي سفرة شهر رمضان الكريم

يعتبر الأرز بالخضار ، من أساسيات المطبخ في جميع دول العالم وهو طبق رئيسي على السفرة في شهر رمضان الكريم، وهي أرز مشكل بالخضار له شكل جميل وجذاب مما يجعل الكثير من الأشخاص يقبلون علي تناوله، يحتوي هذه الطبق علي العديد من الفيتامنات والمعادن والعناصر الغذائية اللازمة لجسم الإنسان، يتمتع بطعم رائع ولذيذ ورائحة ذكية وجميلة، يمكن تقديمه بجانب الكثر من الأطباق الأخري، صحي ومفيد لاحتوائه علي مجموعة كبيرة من الخضار مثل البصل والجزر والسلة، يتم تحضير هذا النوع من الأرز في المنزل بكل سهولة وبساطة ولا يحتاج إلي وقت أو مجهود لذلك يعتبر من الوجبات السريعة وغير مكلفة، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل الأرز بالخضار في المنزل.

مكونات عمل الأرز بالخضار



تعرفي من هنا علي مقادير هذه الوجبة الصحية والسريعة وهي كالتالي:-

2 كوب من الأرز البسمتي.

3 أكواب من الماء الساخن.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من السمنة.

حبة بصل صغيرة مفروم ناعم.

فص من الثوم المفروم.

كوب من الجزر الطازج مقطع مكعبات.

نصف كوب من البسلة الطازجة أو المجمدة.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الكاري.

رشة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من بودرة زعفران أو كركم.

مكعب من مرقة الدجاج أو الخضار.

طريقة التحضير

سوف نعرض لكم من خلال السطور الأتية خطوات بسيطة لتحضير الأرز بالخضار في المنزل وهي كما يلي:-

أولاً في حله على النار نضع ملعقتين كبيرتين من الزيت، وملعقة كبيرة من السمنة وحبة من البصل مفرومة ناعم وفص ثوم مفروم نقلب جيداً لمدة دقيقتين. بعد ذلك نقوم بوضع الجزر والبسلة ونقلب جيداً لمدة ثلاث دقائق، على نار هادئة ثم نقوم بإضافة كوبين من الأرز ونقلب جيداً. ثم نقوم بإضافة التوابل، ملعقتين صغيرة من الملح وملعقة صغيرة من الكاري، ورشة من الفلفل الأسود و نصف ملعقة صغيرة من بودرة زعفران ومكعب من المرقة. ثم نقوم بإضافة ثلاث أكواب من الماء الساخن ونقلب جيداً، ويغطي ويترك على نار هادئة لمدة دقيقتين، بعد ذلك نرفع الغطاء ونقلب جيداً، ثم يغطي ويترك لمدة 20 دقيقة حتى ينضج تماماً.

أهم فوائد الجزر للجسم

من هنا سوف نتعرف علي فوائد الجزر الصحية وهي كما يلي:-