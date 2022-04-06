نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها خيااال في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة جديدة لعمل البطاطس في البيت بعيدا عن قلي البطاطس أو سلقها او غيره من الوصفات, البطاطس من الخضروات التي يمكن تحضيرها بأكثر من طريقة ويحبها الجميع وذلك لأن سعرها أقتصادي يناسب الجميع وأمكانية استخدامها في العديد من الوصفات, ولكن طريقة البطاطس في الخلاط من الطرق الجديدة لعمل البطاطس في البيت والتي لا يعرفها الكثير وهي غير تقليدية وطعمها مختلف عن أي وصفة بطاطس أخري, ولذلك سنتناول خلال مقالنا هذا طريقة تحضير وصفة البطاطس في الخلاط بسهولة وبمكونات بسيطة.

مقادير إعداد وصفة البطاطس في الخلاط

البطاطس من الخضروات التي تحتوي على نسبة كبيرة من النشويات والتي تمد الجسم بالطاقة, وبها نسبة كبيرة أيضا من الألياف التي تغذي الجسم وتحتوي على مجموعة من الفيتامنيات منها فيتامين أ والذي بدوره يساعد في تحسين صحة البشرة ويقوي النظر ويقلل من عمليات الأكسدة في الجسم, ولذلك فيجب الحرص على تناول البطاطس بشكل دائم للأستفادة منها ويمكن تحضير فطائر البطاطس بالمكونات التالية:-

حبتان بطاطس.

معلقتين دقيق.

معلقتين نشا.

معلقة ملح.

معلقة فلفل.

معلقة بابريكا.

بقدونس مفروم.

معلقة خميرة فورية.

جبن رومي.

معلقتين زيت.

كيفية إعداد وصفة البطاطس في الخلاط بسهولة

فطائر البطاطس اللذيذة من أسهل الوجبات التي يمكن تحضيرها في البيت بسهولة كوجبة للأفطار أو العشاء, ويتم تحضيرها كالتالي:-

يتم غسل البطاطس وإزالة القشرة الخارجية لها وبقطع أجزاء صغيرة وبعد ذلك توضع في الخلاط ويوضع معها ربع كوب ماء ويتم خلطها جيدا حتى يصبح قوامها ناعم.

يوضع على البطاطس الدقيق والنشا والملح والفلفل والخميرة الفورية, ويضاف البابريكا.

يتم بشر كمية من الجبن الرومي وتوضع على خليط البطاطس وتقلب جيدا كل المكونات معًا.

يوضع معلقتين من الزيت في طاسة على نار هادئة جدًا ويفضل استخدام طاسة تيفال.

يوضع معلقتين من الزيت في طاسة على نار هادئة جدًا ويفضل استخدام طاسة تيفال. يتم وضع كمية من خليط البطاطس ويفرد في الطاسة ويترك حتى ينضج وبعد ذلك يتم قلبها على الجهة الأخري لتطهي من جميع الجهات.

ترفع البطاطس من الطاسة ويوضع عليها البقدونس المفروم ويتم تقديمها.

اسرار نجاح بطاطس المطاعم

لكي تحصلي على إصابع بطاطا مقرمشة سحب عليكي أن تقومي باختيار بطاطس مخصصة للتحمير ولا يوجد بها ثقوب أو عفن حتي لا تتسبب في طعم غريب البطاطس أيضا يحب عليكي إضافة ملعقة وهي سر المطاعم ملعقة من النشا تعمل بصورة كبيرة جدا علي جعل إصابه البطاطس مقرمشة وايضا تساعد في جعلها لا تمتص الزيت وهذا يساعد في جعل لونها ذهبي ومقرمش مثل الجاهز

البطاطس من ألذ انواع الاكلات التي يمكنك عملها في المنزل وحتي تحصلي على إصابع بطاطس مثل المطاعم يحب أن تعرفي سر هذه الوصفة وهي إضافة ملعقة من البكينج بودر حيث تساهم في جعل البطاطس مقرمشة بدون ما تشرب اي زيوت وقد ذكرنا طريقة اخري هي قلي البطاطس بالنشا وهي تعمل بسرعة جدا علي عدم تشرب الزيت والحصول على بطاطس مثل الجاهز تماما في دقيقتين

من افضل أنواع الاكلات التي يمكن تناولها خصوصا في شهر رمضان هي البطاطس والحصول على بطاطس مقرمشة مثل الجاهزة تماما يكون من خلال وضع ملعقة من النشا كما ذكرنا لكم إذا أردتي أن تحصلي على بطاطس بدون زيوت استخدماها بالماء قلي البطاطس بالماء من أفضل الأكلات التي يمكن عملها كما يمكنك عمل البطاطس في الخلاط بسهولة ووضع ملعقة من الخميرة لجعلها أكثر قرمشة في حلال دقابق