نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمايل الحلواني الرمضانية .. أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطرية بطعم لذيذ في المقال التالي

الكنافة بالقشطة تعتبر من أشهر الحلويات الشرقية خاصة خلال شهر رمضان، التي تقدم على سفرة مائدة الأفطار بالطعم المحبوب في افراد الأسرة وعائلتك، ويمكنك تحضيرها في المناسبات بسهولة ومكونات بسيطة، وحيث تحرص الكثير من الأمهات في تحضير أشهي الحلويات الشرقية في سفرة رمضان بالتقديم الكنافة بحشوات متنوعة ولذيذة وبطرق مختلفة، وحيث أنها اساسية في عزائم شهر رمضان الكريم وسهلة في أعدادها وتقديمها على السفرة الرمضانية، لذا سوف ننشر إليكم في خلال السطور التالية أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة على أصولها الطرية بطعم لذيذ وشهي ومكونات بسيطة من حلويات الرمضانية عمايل الحلواني .. أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطرية بطعم لذيذ إليكم طريقة عمل الكنافة بالقشطة عمل الحلواني بطعم لذيذ وشهي على سفرة شهر رمضان الكريم من خلال تلك الخطوات التالية: المقادير نصف كيلو من الكنافة

ملعقتين كبيرة من السكر البودرة

علبة من القشطة

3 ملعقة من النشا

2 ملعقة كبيرة بودرة كريمة

ملعقة صغيرة من الفانيليا

الشربات

2 كوب من السكر

كوب ماء

ملعقة صغيرة من الفانيليا

نصف ليمونة عصير طريقة تحضير الكنافة بالقشطة اللذيذة نقوم أولاً بتحضير الشربات نضع وعاء على النار ونضيف السكر والماء والليمون ويترك على النار حتي الغليان لمدة عشر دقايق نضيف الفانيليا ويرفع الشربات من على النار ويترك جانباً ثانياً نقوم بتحضير القشطة نضع وعاء على النار ونضيف الحليب حتي يغلي ونذوب النشا مع ملعقتين حليب بارد ونضع النشا على الحليب حتي الغليان ونضيف القشطة والكريمة ونقلب على نار هادئة حتي يتقل القوام ويترك جانباً نقوم بتحضير الكنافة في صينية مدهونة من السمنة السايحة ثم نضع نصف مقدار الكنافة في الصينية ونقوم بتوزيعها جيداً ونقوم بالضغط عليها جيداً، ونضع حشوة القشطة في المنتصف ونفردها بلطف في كل الصينية ما عدا الجوانب بعد ذلك نضع باقي كمية الكنافة ونورزعها ونضغط بالرفق ثم نضيف باقي كمية السمنة السايحة تدخل الفرن ساخن على درجة حرارة 200 حتي تحصلي على اللون الذهبي الامع تخرج من الفرن وتضع عليها الشربات البارد وتترك حتي تبرد وتقدم وبالهنا عمر شويل - جدة عمايل الحلواني الرمضانية .. أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطرية بطعم لذيذ - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عمايل الحلواني الرمضانية .. أسهل طريقة عمل الكنافة بالقشطة الطرية بطعم لذيذ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.