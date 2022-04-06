هدية ربانية.. التخلص من الشيب بالقرنفل حتي لو كان شعرك كله أبيض بدون صبغات أو مواد ضارة

الشعر الأبيض من أكثر العلامات المزعجة التي يواجهها الكثير في سن صغير وذلك بسبب العديد من الأسباب حيث قد تكون وراثة أو تكون بسبب عوامل داخلية في الجسم منها مشاكل في هرمونات الجسم وغيرها من المشاكل الصحية وتعد الصبغات الكيميائية التي يتم الحصول عليها الصيدليات من الخيارات السريعة والتي تعمل على إعادة الشعر الي لونه الطبيعي مرة أخري ولكنها لها أضرار متعددة على الشعر مثل التساقط ويكون تأثيرها مؤقت على الشعر, وخلال مقالنا هذا سنوضح كيفية التخلص من الشيب بمكون طبيعي سحري وموجود في البيت.

القرنفل لعلاج مشكلة الشيب بشكل نهائي

يستخدم القرنفل على نطاق واسع للشعر والجسم وله أهمية كبيرة للشعر منها أنه يساعد في كسب الشعر لون مميز ويعمل على التخلص من أي شعر أبيض ومع استخدامه بشكل متكرر يتم القضاء على الشيب ولن يظهر مرة أخري حيث يحتوي على مواد خاصة تحفز نمو الشعر واحتفاظه بلونه الطبيعي ويعمل على تغذية بصيلات الشعر بشكل جيد ويقلل من تساقط الشعر ويتم استخدام القرنفل كالتالي:-

يتم وضع كمية من القرنفل مع كوب ماء ويتم غليه حتى يصبح لون الماء بني.

يتم تصفيه الماء من الخليط ويوضع عليها معلقة من القهوة ويقلبان معا.

يوضع على الخليط معلقة من القرفة ويقلبان معًا وبعد ذلك يتم وضع الخليط على الشعر وتدلك بصيلات الشعر حتى تمتص كل فوائد الخليط.

بعد نصف ساعة يتم شطف الشعر فقط بالماء ويتم تكرار هذه الطريقة كل يوم.

ماهي الخطوات التي يجب تجنبها لعدم ظهور الشعر الأبيض

الحرص على تناول وجبات كاملة تحتوي على كافة الفيتامنيات التي يحتاجها الجسم حيث أن نقص بعض المعادن مثل الزنك والنحاس يؤدي الي ظهور الشعر الأبيض.