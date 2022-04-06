نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكوب دقيق أعملي كيلو قطايف مقرمشة وخفيفة بدون ما تشرب زيت والطعم ولا أروع افضل من الجاهزة في المقال التالي
كوب دقيق عمل كيلو قطايف بدون خميرة أحلي من الجاهزة ، القطايف من الحلويات التي تعد من مظاهر الترحيب بشهر رمضان وهي عبارة عن عجين يتم تحضيره بطريقة معينة ويوضع بها أي حشو مفضلة ويتم قليها في الزيت ودائما ما يتم الحصول على عجينة القطايف جاهزة من المخابز ولكن ارتفعت الأسعار بشكل كبير في الآونة الأخيرة وهو ما تسبب في اتجاه الكثير الي القيام بعملية التوفير والبحث عن طريقة لتجهيز القطايف في البيت بمكونات سهلة, ولذلك سنوضح خلال السطور التالية كيفية إعداد عجينة القطايف بسهولة دون الحاجة لاستخدام خميرة وسر نجاح العجينة مثل المخابز.
ما هي المقادير المطلوبة لعمل عجينة القطايف
- كوب دقيق.
- كوب الا ربع ماء.
- معلقتين نشا.
- معلقتين لبن مجفف.
- معلقتين سكر.
- معلقتين بيكنج بودر.
- رشة ملح.
الخطوات الصحيحة لعمل عجينة القطايف مثل المخابز
- يتم نخل كوب الدقيق ويوضع في الخلاط ويوضع عليه الحليب المجفف والنشا.
- يوضع على الخليط الملح والبيكنج بودر والسكر ويوضع الماء ويتم خلط المكونات في الخلاط حتى يتجانس كل منهم معًا.
- يتم تصفيه الخليط من أي كتل موجودة بها وبعد ذلك يتم وضع كمية في طاسة ويفرد في الطاسة ويجب أن تكون تيفال.
- بعد ثلاث دقائق يتم رفع القطايف من الطاسة وتغطي بقطعة قماش جيدًا حتى لا تجف.
كيفية قلي القطايف في البيت بحيث تكون مقرمشة
الشربات من أهم المكونات التي تساعد في جعل القطايف مقرمشة وخفيفة ويتم تحضيرها بكوبان دقيق وكوب سكر وعصرة نصف ليمون ويتم غلي الخليط حتى يصبح قوامه ثقيل وبعد ذلك يوضع في الثلاجة.
- نحضر عجينة القطايف ونضع عليها كمية من المكسرات ويتم غلقها جيدا من الأطراف.
- يمكن استخدام حشوات مختلفةمثل الشكولاتة أو القشطة أو اي حلوي مفضلة.
- يسخن كمية من الزيت كبيرة وتوضع القطايف بها مع التقليب بشكل مستمر على كل جهه حتى يصبح لونها ذهبي.
- نخرج القطايف من الزيت ونضعها في الشربات والتي يجب أن يكون بادر ونتركها خمس دقائق وبعد ذلك يتم تصفيه الشربات الزائدة.
- يرش عليها كمية من السكر البودر وتقدم القطايف المقرمشة.
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