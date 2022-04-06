حضري فطائر الشاي لأطفالك علي الإفطار بدون فرن

تعتبر فطائر الشاي ، من أسرع وألذ وأطيب المعجنات الخفيفة، التي تقدم في جميع الأوقات للضيوف بجانب كوب من الشاي أو القهوة، فهي تتمتع بمذاق رائع ولذيذ وفي نفس الوقت هشة وخفيفة، فهي مناسبة للرحلات والمدارس وتحبها الأطفال كثيراً ويقبلون على شرائها بكثرة، ودائماً تبحث الأمهات عن طرق جديد ومختلفة لعمل المعجنات في المنزل بدون تعب أو مجهود، فتلجي لعمل هذا النوع من الفطائر المقلية السهلة والسريعة والغير مكلفة، والتي تعطي نتائج مبهرة وطعم أحلي من الجاهز، لذا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني الإخباري، أسهل طريقة لعمل فطائر الشاي بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مكونات عمل فطائر الشاي

تحتوي هذه الفطائر علي مقادير صحية وهي كالتالي:-

كوب من الحليب الدافئ.

2 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب من السكر.

4 أكواب وربع من الدقيق الأبيض.

2 بيضة بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة.

زيت غزير للقلي.

للتزيين:-

سكر بودرة أو نوتيلا.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال هذه المقالة أبسط الخطوات لتحضير فطائر الشاي في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

في طبق عميق نضع الحليب الدافئ، والزبادي والخميرة والسكر ونقلب المكونات جيداً. ثم نقوم بإضافة كوب واحد من الدقيق ونخلط وتغطي وتترك لمدة 15 دقيقة. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض وباقي كمية الدقيق والملح، ونعجن ثم نضع الزبدة ونعجن لمدة 10 دقائق، حتى نحصل على عجينة ناعمة. ثم توضع في طبق مدهون بقليل من الزيت، وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة نصف ساعة، حتى ترتاح ويتضاعف حجمها. بعد ذلك نأخذ العجينة ونفردها دائرة بسمك واحد سم، على سطح مرشوش بقليل من الدقيق ونشكلها دوائر بواسطة قطاعة، وترص في صينية بها ورق زبده وتغطي وتترك لتختمر في مكان دافئ لمدة 15 دقيقة. ثم بعد ذلك نقوم بوضع الفطائر في طاسة ساخنة بها زيت غزير على نار متوسطة، ونقلي الفطائر مع التقليب على الجهتين حتى تنضج وتأخذ لون ذهبي. ثم نخرجها ونضعها على ورق مطبخ للتخلص من الزيت الزائد، وترش بقليل من السكر البودرة، وتقدم بجانب كوب من الشاي بألف صحة وعافية.

نصائح مهمة لنجاح وصفة الفطائر

عليك أتباع بعض النصائح لنجاح الوصفة وهي كما يلي:-

ابدئي بنخل الدقيق جيداً حتي تتأكدي من خلو الخليط من أي كتل أو شوائب.

يمكنك أيضاً استبدال الزبدة بزيت الذرة.

ويمكنك استبدال الماء بالحليب السائل لكي تكون العجينة طرية وهشة.

يجب أن يكون الحليب بدرجة حرارة الغرفة عند العجن.

طريقة عمل فطيرة الثوم والجبن اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الوجبة السريعة وهي كما يلي:-

في طبق عميق، نضع 2 معلقة كبيرة من الجبنة الكريمة، مع فص ثوم مهروس، مع معلقة كبيرة معلقة بقدونس مفروم، ونقوم بخلط المكونات جميعاً. ثم نضيف عليهم معلقة صغيرة من البهار الأسود، ومعلقة صغيرة بابريكا، ومعلقة صغيرة ملح، ويتم الخلط جيداً مع بعض. بعد ذلك في صينية مبطنة بورق زبدة، ضعي العجين وقسمية، ثم ضعي عليه خليط الجبن، ولفي أطرافه ليعطي شكل رول وزيني المنتصف، بالطماطم والزيتون، وادهني الوجه بالبيض.

طريقة عمل فطيرة العسل الهشة

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي خطوات بسيطة لعمل هذه الفطيرة وهي كالاتي:-