نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك النشا والخل سيجعلك بيضاء زي القشطة في ربع ساعة حتي لو سودة الفحم تبييض فوري للوجه والجسم في المقال التالي
النشا والخل سيجعلك بيضاء قشطة في ربع ساعة مهما كنتي سوداء الفحم ، يتعرض الكثير لأسمرار العديد من المناطق في الجسم واسمرار البشرة وذلك بسبب الجفاف في الجسم وبسبب ظهور الكلف وهناك العديد من الطرق التي تساعد في تبيض الجسم مثل كريمات التبيض ولكنها مع الاستخدام على المدي البعيد تسبب جفاف وبقع بيضاء في الجسم, ولذلك يبحث الكثير عن طريقة طبيعية لتبيض الجسم بشكل جيد والتخلص من الكلف وسواد الأكواع والركب وتكون طبيعية ولا تسبب أي ضرر على الجسم ولذلك سنوضح في السطور التالية كيفية تفتيح الجسم والبشرة بشكل سريع بالنشا.
كيفية تحويل الجسم أبيض مثل القشطة في وقت سريع بالنشا مع الخل
النشا من المكونات الاساسية في عملية تفتيح الجسم حيث تعمل على التخلص من أي اسمرار مهما كانت درجته وتساعد النشا في تغذية الجلد وشده والتخلص من اي خطوط أو ترهلات في الجسم ويتم استخدام النشا مع الخل حيث أنها من الخلطات الجبارة التي تعمل على إزالة أي طبقات من الجلد الميت وبالتالي يبدو الجلد نضر, ويتم تحضير هذا الخليط بالطريقة الأتية:-
- يتم وضع معلقة نشا مع معلقة قهوة ومعلقة دقيق ويقلب كل المكونات معًا.
- يوضع على الخليط معلقة من الخل ومعلقة ليمون ومعلقة عسل ويقلب الخليط.
- توزع الخلطة على الجسم بشكل سهل وبعد ذلك يتم تركها حتى تجف تشد الجلد.
- تفرك الخلطة من الجسم باستخدام الليفة وبعد ذلك يغسل الجسم بالماء.
كيفية تبيض البشرة والحفاظ عليها من الشمس بالنشا
استخدام اللبان الذكر مع النشا من الطرق السحرية للقضاء على أسمرار البشرة والتخلص من البقع التي تنتج من الحبوب والتخلص من الكلف وتساعد في الحفاظ على البشرة ضد أشعة الشمس التي تضر جلد البشرة ويتم تجهيز الكريم بالخطوات التالية:-
- يتم وضع كمية من اللبان الذكر في الماء ويترك ساعتين وبعد ساعتين يتم تصفيه الخليط.
- يوضع على الماء معلقة نشا ومعلقة من اللبن ويوضع على النار حتى يصبح مثل الكريم.
- يترك يبرد وبعد ذلك يتم وضعه على البشرة حيث يدلك حتى تمتصه البشرة ويترك ويتم غسل البشرة بعد ساعة.
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