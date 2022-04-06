كريم قشور الموز والنشا لبشرة صافية وخالية تماماً من أي عيوب

يعد كريم قشور الموز والنشا ، من أنجح الوصفات الطبيعية لإزالة الكلف والبقع الداكنة من البشرة، في وصفة طبيعية لتبيض البشرة 10 درجات، ويقضي على التجاعيد وعلامات التقدم في السن والخطوط الرفيعة المصاحبة لمرحلة الشيخوخة وإزالة التصبغات، ويجعل البشرة بيضاء كالثلج وصافية كالثلج ويعمل أيضاً على تطهير وتنظيف الوجه من أثار حب الشباب بسهولة، ويغذي ويرطب البشرة خلال فترة زمنية قصيرة وتلجئ الكثير من الفتيات والسيدات، لمنتجات للعناية بالبشرة من الخارج، فهناك مجموعة من الفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجلد تتواجد في هذا الكريم الرائع، لذا سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، علي أسهل طريقة لعمل كريم قشور الموز والنشا في المنزل.

مكونات عمل كريم قشور الموز والنشا



من هنا سوف نتعرف علي مكونات هذه الوصفة الطبيعية للبشرة وهي كالتالي:-

2 من قشور الموز.

ملعقة كبيرة من الأرز.

مقدار ملعقة كبيرة من الحليب البودرة.

ملعقة صغيرة نشا الذرة.

مقدار ملعقة صغيرة من العسل الأبيض.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

2 كوب من الماء.

طريقة التحضير

هيا بنا نتعرف علي خطوات تحضير كريم قشور الموز والنشا الرائع في المنزل بكل سهولة وهي كالتالي:-

أولاً نقوم بغسل قشور الموز جيداً بالماء للتخلص من الاتربة والبكتيريا. بعد ذلك نقوم بتقطيع القشور إلي قطع صغيرة، وتوضع في طبق ونضيف إليها الأرز والماء، ونرفع المكونات على نار هادئة وتترك حتى تنضج. ثم نصب الخليط في الخلاط الكهربائي ونخلط جيداً حتى يمتزج تماماً، ويصبح القوام كريمي ثم نصفي الخليط جيداً، للتخلص من التكتلات. ثم نقوم بإضافة النشا واللبن البودرة وزيت جوز الهند والعسل، ونقلب المكونات جيداً حتى يمتزج الخليط تماماً ويصبح كريمي. بعد ذلك نضع الكريم في علبة زجاجية محكمة الغلق، ويوضع في الثلاجة لمدة أسبوع مع مراعات تجديد هذا الكريم كل أسبوع. ثم يستخدم هذا الكريم قبل النوم على بشرة نظيفة، ويدلك بحركات دائرية ويترك على البشرة لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يغسل الوجه بالماء الدافئ، ثم البارد لغلق المسام ويستخدم يومياً للحصول على نتائج أفضل.

فوائد النشا للبشرة

تعرفي من هنا علي بعض فوائد النشا للوجه وهي كالاتي:-

يمتص الزيوت الزائدة في الجلد ويفيد أصحاب البشرة الدهنية.

يساعد في التخلص من حروق الشمس وتهيج الجلد.

يساعد علي علاج الطفح الجلدي والحكة في الجلد.

يحتوي علي كمية من البروتين التي تساعد علي تعزيز الكولاجين في البشرة.

يشد البشرة ويبيضها وذلك لاحتوائه علي فيتامين أ.

يساعد علي تقشير الوجه من الخلايا الميتة والشوائب لصفاء الوجه.

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