طريقة صبغ الحواجب طبيعياً في البيت بالقهوة”تاتو طبيعي دايم” بدون كوافير

طريقة صبغ الحواجب طبيعيا، تتطلع الكثير من السيدات إلى صبغ الحواجب بمكونات طبيعية فى المنزل وعادة يكون هذا هو الخيار الأمثل حتى لا تتضرر بصيلات شعر الحواجب وتتساقط ويحدث ظهور الشيب بشعر الحاجب مبكرا، فهو من أكثر الطرق الطبيعية التي يمكن استخدامها على الإطلاق من خلال مزج بعض المكونات الطبيعية للحصول على درجة اللون المناسب لكى ولبشرتك.

ولكن عادة تحتاج تلك الوصفات إلى الانتظام عليها وتكرارها مرتين أسبوعيا على الأقل لكى يمتص شعر الحاجب اللون الطبيعي الذي تم استخدامه وذلك لأن تلك المكونات خالية تماما من المواد الكيميائية وهو ما يجعلها لا تدوم طويلا ولكن فى نفس الوقت تعطى مظهرا طبيعيا وجذابا لشكل الحاجب ومظهره، وفى الأتي سنتعرف على بعض المكونات الطبيعية التي يمكن مزجها معا للحصول على لون طبيعيا لشعر الحاجب دون الإضرار بها.

طرق صبغ الحواجب بمكونات طبيعية فى المنزل

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة.

2 ملعقة كبيرة من زيت الجوز هند.

ملعقة كبيرة عسل .

الطريقة:

تخلط هذه المكونات معا بشكل جيد حتى تتجانس.

طبقي الخليط على شعر حاجبيك باستخدام فرشاة ماسكرا قديمة ومشطي الشعر إلى أعلى.

اتركي المزيج حوالى 30 دقيقة ثم أزيلي الخليط بقطعة قطن مبللة.

طبقي تلك الوصفة مرتين أسبوعيا على الأقل للحصول على نتائج فعالة.

إذا كنتي ترغبين فى صبغ شعر الحاجب باللون البنى الفاتح أضيفي ملعقة من الكاكاو إلى الخليط.

صبغ الحواجب بالحناء

المكونات:

ملعقة كبيرة من الحناء.

ملعقة زيت سمسم.

ملعقة صغيرة كارى.

الطريقة:

يمكنك تطبيق هذه الطريقة للحصول على حواجب شقراء عن طريق خلط زيت السمسم مع الكاري جيدا ثم أضيفي إليها الحناء وكمية قليلة من الماء ثم أغليهم جيدا على النار لبضع دقائق.

اتركي الخليط حتى يبرد تماما ثم وزعيه على حاجبيك واتركيه حتى يجف ثم يتم شطفه بالماء البارد.

يمكن استبدال الكاري بالكركدية عند الرغبة فى الحصول على حواجب مائلة للون الأحمر.

طريقة صبغ الحواجب بالقرنفل

أحضري بعض حبات القرنفل وقومي بتحميصهم جيداً حتى يتم طحنهم بسهولة.

أضيفي إليهم ربع ملعقة من زيت الزيتون واخفقي المكونات سوياً حتى يتكون لديكي قوام كريمي.

بواسطة فرشاة الحواجب أضيفي الصبغة عليها واتركيها لمدة ساعة على الأقل، ثم تغسل.

تكرر مرة واحدة أسبوعياً وسوف تحصلي على تاتو دايم طبيعي.

وهذه كانت أسهل طرق لصبغ الحواجب في البيت طبيعياً وبدون الحاجة إلى استخدام الصبغات التي قد تضر الحواجب على المدى البعيد.