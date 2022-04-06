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طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل، بدلًا أن تشتريها من الخارج يمكنك تحضيرها في المنزل بكميات كبيرة وبتكلفة أقل من الجاهزة، فالقطايف هي حلوى سفرة رمضان التي لا نتخلى عنها، كما أنه يمكنك تحضيرها بأكثر من طريقة سواء في طريقة التحضير أو في طريقة حشوها، فالقطايف مرتبطة بالحلويات أكثر ولكن يمكنك تحضير حشوة مالحة بداخل القطايف وتقديمها كنوع من أنواع المقبلات بجانب الأطباق الرئيسية على مائدة رمضان. طريقة عمل عجينة القطايف في المنزل مكونات الطريقة:- ثلاثة أكواب دقيق أبيض.

ملعقتان كبيرتان من السكر الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة والبيكنج باودر.

كوبان ونصف ماء فاتر.

ملعقة ونصف خميرة فورية. طريقة التحضير:- قومي بوضع السكر والدقيق في وعاء واحد ثم أضيفي البيكنج باودر مع الملح إلى الخليط وقلبي كل المكونات جيدًا.

أضيفي الماء إلى الخليط بشكل تدريجي ثم قومي بعجن المكونات حتى تصبح عجينة سائلة ولينة.

ضعي طاسة القلي على النار وبداخلها كمية صغيرة من الزيت وبعد أن يسخن الزيت قومي بوضع ملعقة من العجينة حتى تكوّن دائرة صغيرة.

قومي بعمل كرات من العجينة في الطاسة حتى تمتلئ وقلبيها على جانب واحد فقط حتى تحمر ثم قومي برفعها من الطاسة.

كرري هذه الطريقة مع كل الكمية المتوفرة لديك حتى تنتهي وابدئي في حشو القطايف بالحشوة التي تفضلينها. طريقة عمل القطايف في الخلاط مكونات العجينة:- كوبان ونصف دقيق أبيض.

خميرة فورية.

رشة ملح.

زيت.

بيكنج باودر.

ماء فاتر.

شربات. خطوات التحضير:- قومي بوضع الدقيق والبيكنج باودر والخميرة والماء والسكر في الخلاط الكهربائي وقلبيه ثم قومي بتشغيل الخلاط حتى يصبح قوام الخليط ناعم تمامًا.

ضعي طاسة قلي غير لاصقة على النار وخذي بمقدار ملعقتان كبيرتان من الخليط وضعيه في الطاسة واتركيه على جانب واحد يحمّر والجانب الآخر يحدث فقاعات.

بعد أن تنتهي من كل كمية العجينة المراد تحضيرها قومي بإخراجها على طبق مسطح وابدئي في حشوها بأي حشوة سواء مكسرات أو لحمة أو غيرها.

في حالة الحشوة الحلوة قومي بإغراقها بعد ذلك في الشربات وضعيها بداخل الثلاجة وقدميها باردة. عمر شويل - جدة اسرار عمل القطايف الرمضانية المقرمشة المظبوطة اللذيذة بالمكسرات والقشطة حضريها لسفرتك اليوم - ثقفني

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