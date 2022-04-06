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هديه التبييض للعرايس.. كريم النشا والليمون لازالة سواد 20 سنه تعد طريقة ووصفة تحضير كريم النشا والليمون للتفتيح أكثر الخلطات التي عليها إقبال كبير وخاصة قبل قدوم العيد وأيضًا بالنسبة للفتيات المقبلة على الزواج، فالنشا من أفضل التي يمكنك استخدامها في تحضير خلطات لتفتيح المناطق الداكنة في الجسم سواء في البشرة أو المناطق الحساسة، ولا شك أن الخلطات الطبيعية أفضل من الكريمات الجاهزة سواء كريمات الأساس أو أي مستحضر تجميلي غير معلوم المصدر لأن هذه الكريمات تؤثر بشكل سلبي على الجلد بعد ذلك. طريقة تحضير كريم النشا والليمون للتفتيح مكونات الوصفة:- أربع ثمرات ليمون متوسطة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

كوب كبير من الماء النقي. طريقة التحضير:- قومي بغسل الليمون أولًا وتنظيفه من الشوائب ثم قومي بتقطيعه إلى قطع صغيرة في الحجم وانقعيه في كوب كبير من الماء.

بعد ذلك قومي بوضع الكوب أو القدر على النار وانتظري حتى تصبح قطع الليمون طرية تمامًا ثم ارفعيه من على النار.

ضعي الليمون الطري في الخلاط حتى يصبح قوامه ناعم تمامًا ثم قومي بإضافة نشا الذرة إلى الليمون المطحون وقلبي المزيج لمدة خمس دقائق.

بعد ذلك قومي بوضع الخليط على النار حتى يتجانس كل المكونات وبعد ذلك ارفعيه وضعيه في برطمان زجاجي نظيف وأحكمي غلقه.

ثم بعد ذلك ضعيه في الثلاجة حتى يتجانس قليلًا لمدة عشر دقائق قبل الاستخدام ثم قومي بغسل بشرتك أولًا ونظفيها من أي مكياج أو مستحضرات تجميل.

افردي الخليط على بشرتك واتركيه لمدة ثلاثين دقيقة واتركيه يجف على الجلد ثم قومي بغسل بشرتك جيدًا بالماء والغسول المناسب لنوعها.

رطبي بشرتك بعد تجفيفها من الماء واتبعي الوصفة مرتين من كل أسبوع على الأكثر للحصول على نتائج فعالة. أهم فوائد النشا للبشرة يعمل النشا على تزويد البشرة بالكولاجين الطبيعي الذي يساهم في شد تجاعيدها وخطوط الوجه الدقيقة وكذلك الهالات السوداء تحت العين.

يساهم في حل الكثير من مشاكل البشرة الدهنية فهو يمتص نسبة كبيرة من زيوت البشرة.

كم أنه يزيد من نعومة البشرة ويعمل على جعلها أكثر مرونة.

يمد البشرة بطبقة عازلة تحميها من أشعة الشمس الحارقة. عمر شويل - جدة هديه التبييض للعرايس.. كريم النشا والليمون لازالة سواد 20 سنه من الجسم والاماكن الغامقة تفتيح فوري - ثقفني

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