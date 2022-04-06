نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أعملي البط المحشي بالأرز البسمتي والخضروات بحرفية المطاعم بدون زفارة والطعم تحفة في المقال التالي
يعتبر البط المحشي من أكثر أنواع المأكولات المفضلة عند الكثيرين ويتم تحضيرها في المناسبات العائلية والعزومات التي تكثر في شهر رمضان الكريم، ولكن هناك بعض الأمهات التي لا تعرف كيفية تحضير البط المحشي لذلك استطعنا من خلال مقالنا التالي أن نقدم إليكم طريقة تحضير البط المحشي بسهولة مما يجعلك تبهرين ضيوفك عند تقديمة،فقط تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.
تحضير البط المحشي في البيت بحرفية المطاعم
يتم تحضير البط المحشي في البيت بمقادير بسيطة وغير مكلفة وفيما يلي تلك المقادير.
مكونات البط المحشي
- بطة متوسطة الحجم.
- ملعقة كبيرة من الملح.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الكزبرة الناعمة.
- ملعقة من البهار المشكل.
- ملعقة من البابريكا.
- ملعقة من الشطة المجروشة.
- ملعقة من الهيل.
- ملعقة من القرفة.
- ملعقة من الزنجبيل البودرة.
- ملعقتان من الزيت.
- بصلتان كبيرتان.
- فصان من الثوم.
- كبد وقوانص البط ويتم تقطيعها.
- كأس من الأرز البسمتي.
- نصف عود من القرفة.
- قطعة من ورق الغاز.
مقادير الخضروات
- ثلاثة حبات من البطاطس.
- حبتان من البصل الصغير.
- جزرتان صغيرتان.
طريقة تحضير البط المحشي بالأرز البسمتي والخضروات
يتم تحضير البط المحشي بخطوات بسيطة وغير مكلفة على الإطلاق وإليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع في تحضير البط المحشي.
طريقة تحضير البط المحشي
- يتم غسل البطة ثم يتم وضعها في مصفاة من أجل أن يتم التخلص من المياه بصورة تامة.
- الحصول على طبق صغير ويتم وضع فيه الملح والكمون والكزبرة والبهار والبابريكا والشطة والهيل والقرفة والزنجبيل ثم يتم التقليب لحين أن تختلط المقادير.
- بعد ذلك يتم وضع البطة في طبق عميق ويتم غمرها بالمياه المغلية ثم يتم وضعها في صينية واسعة.
- يتم تجفيف البطة بعد بضعة من الوقت.
ثم يتم نثر البهارات خارج وداخل البطة.
- من أجل تحضير الحشو يتم الحصول على إناء متوسط ويتم تسخين الزيت فيه ثم يتم إضافة البصل والثوم ويتم القليب ثم يتم إضافة الكبد والقوانص مع التقليب.
- يتم غسل الأرز ثم ينقع في المياه بضعة من الوقت ويصفى ويتم إضافته للخليط السابق ثم إضافة عود القرفة وورق الغاز وكأس من المياه ثم يتم ترك الأرز يغلي.
- يتم تغطية الأرز وبعد ذلك يتم تخفيف النار لحين أن ينضج الأرز قبل حشو البطة به وشويها في الفرن.
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