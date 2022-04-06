نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة صبغ الشعر بالقهوة في البيت لون ثابت وجذاب بمواد طبيعية بدون كيماويات في المقال التالي
تبحث الكثير من السيدات عن خطوات بسيطة وسهلة تساعدها على صبغ الشعر دون استخدام أي مواد مضرة وتعتبر القهوة من المكونات البسيطة التي يعتمد عليها في صبغ الشعر ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير صبغ الشعر بالقهوة.
طريقة تحضير صبغة الشعر بالقهوة
يعتمد على القهوة بصبغ الشعر بالقهوة بخطوات بسيطة للغاية وتلك الطريقة هي كلًا من التالي:
- أولًا يتم إحضار كأس من القهوة الثقيل مع كأسين من بلسم الشعر وملعقتين من القهوة وكمية من خل التفاح الأخضر.
- بعد ذلك يتم الحصول على إناء ويتم وضع في كأس من القهوة الذي قد تم إعداده بدون سكر.
- بعد ذلك يتم إضافة البلسم ويتم تقليبهم مع بعضهم البعض لحين أن يتشكل لديكم خليط متجانس.
- يتم وضع مسحوق القهوة ويتم تقليبهم لحين أن يتجانسوا.
- بعد ذلك يتم تطبيق الخليط على الشعر بعد أن يتم تقسيمه.
- يتم الحصول على كيس ويتم تغطية الشعر ثم تركها لمدة ساعة.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالاعتماد على المياه ثم يتم وضع خل التفاح من أجل أن يتم ثبيت اللون.
- يتم تجفيف الشعر بالاعتماد على السيشوار الكهربائي.
- ويتم تكرر تلك الوصفة للتأكد من ثبات اللون والحصول على النتيجة الإيجابية.
طريقة طبيعية لصبغ الشعر
سنقدم إليكم في السطور الآتية أكثر من طريقة طبيعية يعتمد عليها في صبغ الشعر وتلك الطرق هي كلًا من التالي:
صبغ الشعر بعصير الجزر
يتم تحضير صبغة الشعر بعصير الجزر من خلال إحضار كلًا من التالي:
- أولًا يتم خلط كأسين من عصير الجزر مع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.
- وضع الخليط على الشعر بطريقة متساوية لحين أن يصل إلى كافة أجزاء الشعر.
- يتم لف الشعر بالاعتماد على ورق النايلون.
- يتم تركها على الشعر لمدة ساعة كاملة.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر بالاعتماد على خل التفاح.
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