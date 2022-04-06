نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الحلو وصل.. كنافة الطاسة اللذيذة في المنزل حضريها في رمضان بكل سهولة وبدون تكلفة في المقال التالي

تعد طريقة عمل كنافة الطاسة هي من أفضل الوصفات التي تحبها ربات البيوت وتبحث عنها، فالكنافة كما تعارفنا منذ القدم نقوم بتحضيرها في الفرن ويستغرق ذلك الكثير من الوقت في تشغيل الفرن والانتظار لفترة معينة حتى تنضج بداخله الأطعمة، أما طريقة الطاسة هي طريقة غير معتادة ولكنها من الطرق الأكثر سرعة وإنجازًا وخاصة في الأوقات الضيقة التي لا تجدين فيه وقت كافي لاستخدام الفرن، كما أنها تعطي نتيجة مميزة وطعم لذيذ وفي وقت قصير تمامًا. طريقة عمل كنافة الطاسة بدون فرن مكونات تحضير الكنافة:- ربع كيلو من الكنافة.

سمنة بلدي.

ملعقة سكر أبيض كبيرة.

قشطة أو مكسرات للحشو. طريقة التحضير:- قومي بفرك الكنافة في السمنة جيدًا وأضيفي السكر إليهما ثم قومي بإحضار طاسة القلي وادهنيها بالسمنة من جميع جوانبها.

رصي نصف الكنافة الموجودة في الطاسة ثم قومي بعمل جوانب وابدئي في حشوها بالحشوة الموجودة ثم ضعي النصف الآخر من الكنافة واضغطي بيديك عليها.

ارفعي طاسة القلي على النار الهادئة وقومي بتحريكها من الجوانب واستمري في التحريك كل دقيقتين أو ثلاثة حتى تبدأ الجوانب تحمّر.

بعد أن تنضج الكنافة قومي برفعها من على النار وضعيها في صينية أو طبق تقديم بقلب الطاسة على الطبق أو الصينية.

ضعي الكنافة على الوجه الآخر لها في الطاسة المدهونة بالسمنة حتى تحمّر من جميع جوانبها وبعد أن تنتهي قومي بإخراجها من الطاسة.

ضعيها على طبق التقديم وقطعيها إلى أشكال تناسبك وزينيها بالمكسرات ثم قومي بسقيّها بالشربات البارد وقدميها . طريقة عمل شربات الكنافة المكونات:- كوبان سكر أبيض كبيران.

ثلاثة أكواب كبيرة من الماء.

عصير ليمون. خطوات التحضير:- قومي بوضع كل من السكر والماء في وعاء واحد على النار وقلبيهم جيدًا حتى يذوب السكر في الماء ويبدأ المزيج يغلي.

بعد أن يغلي قومي بتهدئة النار على مزيج الماء بالسكر ثم قومي بإضافة عصير الليمون وقلبي الخليط لمدة عشر دقائق فقط.

ارفعيه من على النار حتى يبرد تمامًا ويصبح قوامه كثيف ثم قومي بوضعه على الكنافة الساخنة مباشرة. عمر شويل - جدة الحلو وصل.. كنافة الطاسة اللذيذة في المنزل حضريها في رمضان بكل سهولة وبدون تكلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحلو وصل.. كنافة الطاسة اللذيذة في المنزل حضريها في رمضان بكل سهولة وبدون تكلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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