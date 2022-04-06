طريقة عمل الكنافة النابلسية بطريقة بسيطة وطعم رائع ومميز في البيت

تعد الكنافة النابلسية من الحلويات الشهية التي يقبل عليها الكثيرين وخاصتا في شهر رمضان الكريم، كما يتم تحضير هذا النوع من الكنافة باستخدام الجبنة العكاوي وعجينة الكنافة والشربات، وهنا سوف نقدمها بطريقة وبسيطة حتى تستطيع الأمهات تحضيرها بسهولة في البيت، ايضاً يمكن تحضير هذا النوع من الكنافة في وقت قصير، كما تتكون من عدة مقادير بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل منزل، ايضاً تتعدد طرق عمل الكنافة حسب البلد وهنا سوف نقدمها بطريقة مختلفة، وهنا من خلال موقعنا ثقفني سوف نتعرف على طريقة عمل الكنافة النابلسية الشهية في المنزل.

مقادير عمل الكنافة النابلسية

تتكون الكنافة النابلسية من مكونات بسيطة وغير مكلفة ومتوفرة في كل بيت هيا بنا نتعرف عليها وهي كمان يلي:-

كيلو من عجينة الكنافة.

كوبين من جبنة العكاوي المنقوع.

كوب من السمن.

٤ أكواب من السميد.

كوب من السكر.

ملعقة من ماء الورد.

كوب من الماء.

ملعقة من ماء الورد.

كوب من السمن.

كوبين من الزبدة.

للشربات

كوب ونصف من السكر.

ملعقة من عصير الليمون.

٢ كوب من الماء.

طريقة الإعداد والتحضير

لتحضير الكنافة النابلسية بطعم رائع ومميز في البيت يجب إتباع بعض الخطوات البسيطة هيا بنا نتعرف عليها وهي كالآتي:-